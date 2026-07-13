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Кола се обърна по таван на АМ „Тракия“ край Сливен, ранени са майка и дете

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Линейка СНИМКА: Архив

Кола се обърна по таван на автомагистрала „Тракия" в района на Сливен. Катастрофата е станала около 13:00 часа при 261-вия километър на магистралата.

По информация от полицията в Сливен лек автомобил е излязъл извън пътното платно, съобщава bTV. В него са пътували майка и дете, като жената е изгубила контрол над управлението на колата и впоследствие се е обърнала по таван.

Te са транспортирани за преглед в болнично заведение, като по данни на полицията те са в добро състояние и нямат сериозни наранявания.

Линейка СНИМКА: Архив

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