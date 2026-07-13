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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23216272 www.24chasa.bg

Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик

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Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик СНИМКА: Община Русе

Вокална формация „Приста войс", с ръководител Доротея Бальовска, се завърна с куп престижни награди от Международния конкурс „Трикси" 2026, проведен в Балчик. В условията на изключително силна конкуренция между вокални състави от цяла България, русенските изпълнители завоюваха най-високото отличие – Гран при на конкурса, съобщиха от пресцентъра на община Русе. 

Квартет „Дива" към вокална формация „Приста войс" спечели Голямата награда и първо място в категория „Камерни формации", като впечатли журито със своето вокално майсторство, сценично присъствие и артистичност.

Със своите индивидуални изпълнения две първи места завоюва Дария Стефанова, две втори места спечели Елена Димитрова, а едно второ и едно трето място зае Елена Панайотова.
Постиженията бяха оценени от авторитетно жури, съставено от Тони Димитрова, Дивна, Толга Гюрдил – директор на фестивал в Турция, Светослав Тодоров – музикант, и Петя Василева – директор на Международен конкурс „Звезден сблъсък" във Велико Търново. 

Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик СНИМКА: Община Русе
Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик СНИМКА: Община Русе
Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик СНИМКА: Община Русе
Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик СНИМКА: Община Русе
Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик СНИМКА: Община Русе
Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик СНИМКА: Община Русе
Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик СНИМКА: Община Русе
Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик СНИМКА: Община Русе
Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик СНИМКА: Община Русе
Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик СНИМКА: Община Русе
Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик СНИМКА: Община Русе
Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик СНИМКА: Община Русе
Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик СНИМКА: Община Русе
Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик СНИМКА: Община Русе
Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик СНИМКА: Община Русе
Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик СНИМКА: Община Русе
Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик СНИМКА: Община Русе
Вокална формация „Приста войс" спечели Гран при в Международния конкурс „Трикси" в Балчик СНИМКА: Община Русе

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