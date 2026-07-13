Задържаха за постоянно двамата, опитали да откраднат пари от банкомат във Вълчедръм

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Районният съд в Лом наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" на двамата мъже, обвинени в опит за кражба на пари от банкомат във Вълчедръм.

В открито съдебно заседание на 10 юли 2026 г. съдът уважи искането на Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Лом, и постанови постоянен арест за 29-годишния П. Ц. М. и 37-годишния Д. Ц. М.

Случаят е то 7 юли, когато двама мъже опитали да откраднат пари от клон на банка във Вълчедръм. Полицаите са установили, че входната врата на банковия клон е разбита с помощта на автомобил и е направен опит да бъде отнето вътрешното тяло на банкомат, зареден с пари в брой. Банкоматът е бил теглен с въже, вързано за автомобил, но се е оказал здраво закрепен и е устоял, благодарение на което опитът за кражба е неуспешен.

Това съобщи на брифинг пред Областната дирекция на МВР в Монтана тази сутрин директорът на дирекцията старши комисар Иван Аврамов.

Автомобилът, който са използвали за разбиване на вратата и теглене на банкомата, е бил откраднат противозаконно два месеца преди това, а след престъплението е бил откаран в гориста местност край Плевен и опожарен.

От прокуратурата посочват, че и двамата обвиняеми са многократно осъждани за престъпления против собствеността.

След като се запозна със събраните доказателства и изслуша страните по делото, съдебният състав прие, че са налице основания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение.

Определението на Районния съд – Лом подлежи на незабавно изпълнение. То може да бъде обжалвано или протестирано пред Окръжния съд в Монтана в тридневен срок.