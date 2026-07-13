Русенски ученик спечели златен медал на световната математическа олимпиада в Япония

Петокласникът Георги Димитров от МГ „Баба Тонка" прослави Русе с блестящото си представяне на финала на „World Mathematics Invitational" 2026, който се проведе в Чиба, Япония. Младият математик завоюва златен медал в основното международно състезание – едно от най-престижните в света за ученици, съобщиха от община Русе.

Финалът на „World Mathematics Invitational" събра в Япония талантливи ученици от десетки държави. България беше представена от 37 състезатели, които завоюваха общо 10 златни, 13 сребърни и 11 бронзови медала в основното състезание, както и три отличия Merit. Българските участници спечелиха още три бронзови медала в „Mini Math Creative Competition" и специалното отличие The STAR of WORLD.

По повод успеха националният координатор за България на World Mathematics Invitational и председател на Организационния комитет на Международния турнир „Математика без граници" Любомир Любенов изпрати поздравителни адреси до кмета на община Русе Пенчо Милков, ръководството на МГ „Баба Тонка", учителите, Георги и неговите родители.

Любенов припомня, че преди седмица Георги постигна още един значим успех. На тържествената церемония по награждаването на Международния турнир „Математика без граници", проведена в Несебър, той беше удостоен с титлата „Легенда на турнира" и получи своята трета златна купа. Съгласно регламента на състезанието това отличие се присъжда на участници, спечелили три купи в различни издания на турнира.

Така само в рамките на няколко дни талантливият русенец записа две престижни международни постижения.