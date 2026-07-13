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Следовател поема тежката катастрофа с двама загинали край Дупница

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Тежката катастрофа СНИМКА: Фейсбук/Иван Владимиров

Разследването на тежката катастрофа на изхода на Дупница от 11 юли, при която загинаха двама души, а трима пострадаха, ще бъде поето от следовател. Това съобщи говорителят на Окръжната прокуратура в Кюстендил Мариана Сиракова. По думите ѝ досъдебното производство няма да се води от разследващ полицай.

Сиракова посочи, че Окръжната прокуратура е образувала досъдебно производство за причиняване на пътнотранспортно произшествие по непредпазливост. Предстои да се направи анализ на иззети кръвни проби на водача на лекия автомобил, за наличие на алкохол или наркотични вещества, каза още прокурор Сиракова пред БНТ. 

При катастрофата загинаха двама души, а трима бяха. Пътният инцидент стана вечерта на 11 юли на изхода на Дупница. Водач на лек автомобил се е ударил в ремарке, паркирано извън пътя.

Двамата от пострадалите – момче и момиче са все още в болница в Дупница, а другото 19-годишно момиче – в болница в София.

Тежката катастрофа СНИМКА: Фейсбук/Иван Владимиров

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