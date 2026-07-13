Маестро Димчо Рубчев и Биг Бенд Русе с джаз и суинг под звездите на 14 юли

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Програмата на Летния фестивал „Сцена под звездите" в Русе продължава утре, 14 юли (вторник), от 20 часа с летния концерт на Биг Бенд Русе с диригент маестро Димчо Рубчев, съобщиха от община Русе.

Пред сградата на Доходното здание музикантите ще подарят на меломаните една юлска вечер, изпълнена с много джаз и суинг. Инструменталистите са подготвили богата и разнообразна програма от класически и съвременни автори на любими произведения.

Летният фестивал „Сцена под звездите" се организира от Община Русе съвместно с културните институти, общински и частни културни организации. От 11 юни до края на юли изданието превръща знакови градски пространства в оживени арт сцени на открито.