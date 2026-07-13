Фалшива аларма: Провериха сигнал за мъж край Величково, не е издирваният Асен Симеонов

Полицията във Варна провери сигнал за забелязан мъж в района на село Величково, но се оказа, че той не е издирваният Асен Симеонов, съобщиха от ОДМВР – Варна.

По-рано днес доброволци от акцията по издирването на 11-годишната Наталия от село Константиново, съобщили, че са видели пастрока ѝ Асен Симеонов в района на село Величково. Детето се издирва вече 14 дни, но все още няма следа от нито един от двамата.

Въпреки това издирването на 11-годишната Наталия Асенова и Асен Симеонов продължава активно и без прекъсване. Всички постъпващи сигнали се проверяват, анализират и служат за планиране на последващите действия на ангажираните екипи, съобщават от пресцентъра на МВР.

От полицията уточняват, че само до 10 юли чрез Единния европейски номер за спешни повиквания 112 са получени 69 сигнала, свързани със случая. Информация постъпва и директно в структурите на МВР.

В издирвателната операция участват служители от различни звена на МВР, специализирани полицейски екипи и експерти. Действията се координират с други държавни институции, служби и представители на местната власт, като се използват специализирана техника и технически средства.

От ОДМВР – Варна уверяват, че при потвърдена информация или развитие по случая обществеността ще бъде своевременно информирана.

Наталия беше изведена от дома ѝ през нощта на 30 юни от 40-годишния Асен Симеонов.

На 1 юли за 11-годишната Наталия беше активиран и Amber alert. Съобщението Amber Alert се разпраща във фейсбук и инстаграм на 200 км от последното място, къдeто е видяно детето. Посочва се, че Наталия е с кестенява коса, светли очи и ръст около 160 см. При изчезването си била облечена със светъл дълъг панталон и черни маратонки. Обяснено е, че за последно е видяна на 30 юни в в района на село Константиново, област Варна.

Добавена е и снимката на Асен Симеонов. Посочено е, че е с детето. Мъжът е на 40 години, висок око 170 см, късо подстриган, едро телосложение, облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

От полицията призовават гражданите, ако забележат издирваните лица, да не предприемат самостоятелни действия, а незабавно да сигнализират на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен.