3 г. затвор за смъртта на Красимира от Бегово, мъжът й я убил по непредпазливост

Любомир Петров ще трябва да плати по 25 000 евро обезщетение на двете си дъщери, останали без майка

3 г. затвор е присъдата на 26-годишния сега Любомир Петров, причинил смъртта на майката на двете си деца Красимира Куковска в дома й в пловдивското село Бегово на 11 септември 2020 г. Решението е на състав на Окръжния съд в Пловдив, който призна Петров за виновен в убийство по непредпазливост.

Красимира Куковска и Любомир Петров се събрали да живеят заедно съвсем малки - били на по 17-18 години. Майка й загинала в катастрофа, след това починал и баща й, но Красимира се оправяла с агробизнеса на своите родители, плащала на арендатори, подготвяла документацията, а Любомир й помагал. Тя била заможна и двамата живеели охолно, родили им се две дъщери. През лятото на 2020 г. отношенията им се обтегнали, Красимира си намерила нов приятел и накарала Любомир да напусне дома й. Той я бомбардирал със съобщения, но тя не искала да се съберат. На 11 септември 2020-а той влязъл в къщата й в Бегово и според прокуратурата прострелял Красимира с въздушната пушка, която притежавали. Държавното обвинение твърди, че става дума за умишлено убийство с користна цел, защото Любомир се страхувал да не загуби охолния си начин на живот, има и обвинение за извършено в условията на домашно насилие престъпление - заради психическия тормоз от обажданията и съобщенията.

Съставът, председателстван от Екатерина Роглекова, обаче не намери доказателства нито за умисъл, нито за корист, нито за насилие в дома. Една от версиите на Петров е, че двамата с Красимира се боричкали, при което бил произведен изстрел от притежаваната от тях пушка и това е довело до смъртта на Красимира.

Любомир Петров ще трябва да плати обезщетение от по 25 000 евро на двете си дъщери - Данимира и Мелани, които останаха без майка. Куковска има живи баба и дядо, които ще получат по 12 500 евро. Подсъдимият изкара близо 2 години зад решетките, после беше пуснат под домашен арест, сега е с парична гаранция и ако наказанието от 3 г. влезе в сила, ще лежи по-малко от година в затвора.

Присъдата не е окончателна и може да бъде оспорена пред Апелативния съд в Пловдив. Прокурорът по делото Галина Андреева-Минчева беше категорична, че ще внесе протест.