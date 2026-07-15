Пазарът на ваканционни имоти – ясни правила и конкуренция

Созопол изпреварва София по цени

Статията е част от луксозното премиум издание BUILD TREND, което събира на едно място прогнозите на инвеститори, предприемачи , собственици на агенции за недвижими имоти, икономисти, архитекти и дизайнери, които познават сектора задълбочено и отвътре. Списанието е ориентир. За хората, които инвестират. За компаниите, които строят. За семействата, които избират жилище. За бизнеса, който търси следващата си локация. И за всички,които разбират, че средата, в която живеем и работим, вече не е само фон, а важна част от качеството на живота.

Пазарът на ваканционни имоти в България отново набира скорост, но без еуфорията от годините преди кризата през 2008 г. Днес движението нагоре е по-плавно, по-аргументирано и водено от реално търсене, а не от спекулативни очаквания. Основната разлика е, че купувачите вече търсят не просто имот за почивка, а актив, който може да носи доход. След пандемията интересът към втори дом се засили. Българите започнаха да търсят имоти както за лично ползване, така и за отдаване под наем, а чуждестранните купувачи постепенно се върнаха на пазара. Така ваканционният сегмент отново се превърна в един от най-динамичните в имотния сектор.

Без изненада Черноморието остава основният двигател на пазара

Курорти като Слънчев бряг, Несебър и Свети Влас продължават да концентрират масовото търсене заради по-достъпните цени и развитата инфраструктура. В същото време южното Черноморие, включително Созопол и районът на Лозенец, постепенно се оформя като по-висок клас пазар, където купувачите търсят по-малка плътност на застрояване и по-високо качество на средата. Цените по морето вече показват ясно разделение. В най-масовите зони като Слънчев бряг имоти все още могат да се намерят в диапазона 800–1200 евро на квадратен метър, но това са предимно по-стари апартаменти или комплекси с компромиси. В Свети Влас нивата вече са между 1200 и 1800 евро, а в Несебър често достигат до 2000 евро. В Созопол и Лозенец пазарът се премести в съвсем различен диапазон, като качествените проекти на добра локация започват от около 1800 евро и в много случаи надхвърлят 2500–3000 евро на квадрат. Имотите на първа линия до морето вече се търгуват на нива, близки до тези в Южна Европа. Созопол например със средна цена от 2500 евро изпреварва София, където квадратният метър средно е 2000–2200 евро.

Боровец също е предпочитан курорт за инвестиция във ваканционен имот.

Паралелно с морето се активизира и пазарът в планинските курорти. Банско остава най-ликвидната локация като цените там се движат между 700 и 1200 евро на квадрат. След дълъг период на застой интересът се възстановява основно заради чуждестранни купувачи и инвеститори в краткосрочни наеми. В Боровец нивата са по-високи и достигат до 1800 евро, а Пампорово остава по-достъпна алтернатива с цени между 600 и 1000 евро на квадратен метър. Все по-ясно се очертава и трети сегмент – имотите в спа и балнеоложки дестинации. Градове като Велинград и Хисаря привличат купувачи, които търсят целогодишно ползване, а не само сезонна почивка. Цените там вече се движат между 900 и 1600 евро на квадрат, като потенциалът за растеж остава висок. Подобна динамика се наблюдава и в Сапарева баня и района на Троян, където интересът се подкрепя от търсенето на по-спокоен начин на живот.

Имотите в Слънчев бряг са в ниския ценови сегмент заради свръхпредлагането.

Основният двигател на пазара днес е комбинацията от лично ползване и доходност

Платформи като Airbnb и Booking.com превърнаха ваканционния имот в инструмент за инвестиция. В добрите морски локации доходността достига 5–7% годишно, а в планинските курорти може да стигне и до 8% при добра заетост. В същото време пазарът вече е значително по-зрял. Купувачите внимателно изчисляват разходите за поддръжка, които в някои комплекси достигат значителни нива и директно влияят върху реалната доходност. Това променя и поведението на инвеститорите – интересът постепенно се измества към имоти с по-ниски такси и по-гъвкаво управление. Въпреки позитивната динамика секторът остава изправен пред няколко ограничения. Сезонността по морето продължава да бъде ключов проблем, като реалният приход се концентрира в рамките на два до три месеца. В някои курорти, най-вече Слънчев бряг, свръхпредлагането продължава да натиска цените в по-ниския сегмент. Освен това качеството на строителството остава неравномерно, което създава сериозни разлики в цените дори в рамките на една и съща локация.

Банско остава най-ликвидната локация.

Очакванията за следващите години са за умерен, но устойчив ръст на пазара

Анализаторите прогнозират повишение на цените в диапазона 5–10% годишно, като основният фактор ще бъдат качеството на проекта и локацията. Все по-голямо значение ще имат имотите, които могат да се използват целогодишно, а не само сезонно. В крайна сметка ваканционните имоти в България вече не са евтина алтернатива, а пазар с ясни правила и конкуренция. Морето и утвърдените курорти остават водещи, но новите възможности се отварят във вътрешността на страната.



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