Шофьорът на тира, убил човек и ранил двама на "Тракия": Гумата гръмна, камионът стана неуправляем

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Заради спукана гума тирът, който уби човек и рани други двама на "Тракия" край Карнобат, станал неуправляем. Това е заявил в съдебната зала в Бургас днес 56-годишният шофьор Ангел Илиев.

След като окръжната прокуратура внесе искане за мярка за неотклонение "задържане под стража", делото се гледа в Бургаския окръжен съд. Предстои магистратите да се произнесат до края на деня.

Ангел Илиев е с повдигнато обвинение за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две вследствие на пътнотранспортното произшествие. За това престъпление законът предвижда от 10 до 15 години затвор.

Защитата на шофьора застъпи версията за техническа неизправност, довела до трагедията.

Относно другата възможна версия - шофьорът на тира да е задрямал на волана, защитникът му адв. Борислав Янков ояснил, че клиентът му не е бил преуморен, тъй като бил изминал едва 50 км. преди фаталния удар.

Според юриста истинските виновници за трагедията са държавници и институции, които са позволили този тип мантинели да бъдат поставени на участъка с катастрофата.

Инцидентът стана на 10 юли край Карнобат, на 312-ия км от магистралата. Камион, който се е движел в посока София, преминава през мантинелите, навлиза в насрещното и удря две коли. На място загива човек, а други двама са тежко ранени.

26-годишен мъж е транспортиран с медицински хеликоптер до УМБАЛ "Бургас" със счупване на предмишница, а друг на 46 години, е в отделението по реанимация на частна болница в града, с контузия на черния дроб.