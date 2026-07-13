Шефът на ВиК-Бургас излиза на свобода срещу 2000 евро

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Шефът на ВиК Бургас Цветан Мирчев излиза на свобода срещу парична гаранция от 2000 евро.

Съдът отмени определението на първата инстанция и постанови ново, според което е взета мярка неотклонение "парична гаранция" в размера на 2 хил. евр. Спрямо обвиняемия Ичо Боев е предприета мярка за неотклонение "домашен арест" с електронно наблюдение, съобщи Би Ти Ви.

Мирчев е обвинен в умишлена безстопанственост, а Боев – като помагач, във връзка с дейности по почистване и сондажи на водоизточници.

Обвинението срещу двамата е за нанасяне на щети в размер на 303 хил. евро на дружеството в качеството им на длъжностни лица. Става въпрос за възлагане на обществена поръчка на външна фирма за почистване на 70 дъждовни кладенеца на територията на Бургаска област.

Според държавното обвинение акцията във ВиК била по сигнал, а сумата на цялата обществена поръчка била за 1 млн. евро. Мирчев се оправда, че сигналът идвал от негов служител, който бил с предупреждение за уволнение, а защитата определи ареста му като "репресия".