Пчелите щедро пълнят кошерите в Добричко, но пчеларите останаха наполовина

Десетгодишно момченце заведе баба си на фермерския пазар в център на Добрич, прочете етикетите на меда на щанда и помоли продавачката да опита меда от лавандула. Хапна лъжичката с удоволствие и баба извади портмонето и плати. Докато се облизваше малчуганът отсече: „Този мед ми прилича на дядовия.".

„Изкарахме вече мед от рапица. Преди това извадихме и от акация – за разлика от предишните 2-3 предишни години. Този реколта мед обаче не е съвсем чиста, примесена е с билки. Доволни сме количествата. Сега се подготвяме да вадим мед от липа. Цветовете й тази година се развиха добре, пчелите носеха нектар, очакваме добри добиви. Засега годината е добра. След липата следват вадене на мед от слънчоглед и букет. Миналата година изкарахме около 2 тона мед, основно букет", каза Мария Костадинова от пчелин в крушарското село Зимница с около 250 кошера.

„Пчеларството ни е наследствено, съпрутът ми и аз се занимаваме от около 30 години. Бизнесът е семеен, наследен от бабата и дядото на съпруга ми", добавя Костадинова.

„Вече осма година сме на фермерския пазар в Добрич, купувачите ни познават. Хората ценят това, което предлагаме и затова не се оплакваме от клиенти", каза още тя.

„Стремим се да задържаме цената на меда. Търсим баланса между това медът да е по джоба на потребителите, но и ние като производители да не търпим големи загуби", обяснява Костадинова. Средната цена на меда, който предлагат, е около 7 евро,има мед по 6,50 и такъв от 8 евро, медът от акация с билки – 9 евро за килограм.

„Прибрахме вече меда от акация и рапица, сего се готвим за липата. И акацията „пусна", и рапицата, тъй като площите с културата се увеличиха в Добричко. Пашата беше добра. Медът от новата реколта ще е по-скъп, просто защото всичко поскъпва – ток, горива, амбалаж, да не забравяме и инфлацията. Средната цена на нашия мед е около 8 евро сега", заяви Полина Милчева от пчелин със 180 кошера в

село Прилеп в Батовската гора. „Засега сме доволни – има паша, пчелните семейства са добре, изкараха зимата и пролетта. Очакваме по-добри добиви, през м.г. добихме около 3,5 тона мед", добавя тя. От години пчеларите в Добричко изцяло на дребно продават продукцията си, подчертават те.

„Вече прибрахме две реколти мед. Медът от рапица даде добри добиви, където пчеларитеуспяха да подготвят пчелнитие семейства.. Медът от акация се „отчете" с добри количества, където климатичните условия бяха добри. Сега вадим мед от липа. Липата по-трудно отделя нектар, при горещо време отделя мана. Но пчелари очакват по 7-8 кг дори до 10 кг от кошер. След това ще се подготвяме за реколтата от слънчоглед. Това в нашия регион е най-силната паша за пчелите.Тази година засега се очертава като най-добра за пчеларите в Добричко през последните три", заяви Галин Георгиев, председател на сдружение „Пчела Добрич 1946".

„Пчелните семейства презимуваха добре, но студената пролет позабави развитието им. Затова и някои колеги не постигнаха добри резултати при рапицата, защото семействата им бяха слаби", добави той.

„Пчеларите в Добричко намаляват. Причината е основно финансова – изкупната цена на меда на едро от около 4 лева за килограм, не е мръднала от 20 години. Започнах да се занимавам с пчеларство преди 18 години, първият си мед продадох на 4,80 лева за килограм. Няма търсене от търговци, безконтролният внос на мед, който се извършва у нас от Украйна, позволява на преработвателите да пълнят бурканите с по-некачествен продукт. Вносният мед е около 1,20, 1,30 евро. Пчеларите се притесняват дали няма да има втори „удар" -внос от страните от Меркосур, където изкупната цена е около 1 долар", обяснява пчеларят.

„В област Добрич бяха 1500 пчелина, които са намалели в продължение на няколко години наполовина. Професионално с пчеларство продължават да се занимават производители с над 300 кошера Пчеларството, за съжаление, остава бизнес за много малко хора. Доста хора – имаше и много млади, които през последните години започнаха да се занимават с пчеларство, сега го развиват повече като хоби, заради ниската изкупна цена и слабата реализация", обяснява Георгиев..