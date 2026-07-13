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Пловдив няма да е домакин на "Евровизия", кметът: Ще имаме съпътстващи събития

24 часа Пловдив онлайн

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Античният театър в Пловдив. Снимка: Атанас Кънев

Приемаме с уважение решението на работната група, че залите ни не отговарят на техническите им критерии, написа  Костадин Димитров

"Пловдив никога не е спирал да мечтае смело. Затова заявихме кандидатурата си за домакин на „Евровизия 2027" – защото вярваме в нашия град и в неговите възможности." Това написа кметът Костадин Димитров, след като стана ясно, че в надпреварата за престижното домакинство остават само София и Бургас. Той добави, че приема  с уважение решението на работната група, че залите на Пловдив не отговарят на техническите им критерии, и пожела успех София и Бургас."

"Където и да се проведе конкурсът, Пловдив ще бъде готов да посрещне огромната вълна от чуждестранен интерес към културата и историята на България, които никъде не са така живи, така пулсиращи и толкова пленителни, колкото са тук – в най-древния жив град на Европа. Ще имаме съпътстващи събития, създадени да впечатляват", заяви още градоначалникът.

Той благодари на екипа, подготвил кандидатурата, и подчерта, че нито една идея няма да отиде нахалост.  И припомни, че 
до края на месеца Пловдив е домакин на две събития от европейска величина - PhillGood Festival и Hills of Rock. 

Античният театър в Пловдив. Снимка: Атанас Кънев

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