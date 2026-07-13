Община Варна започва процедури за събаряне на незаконни строежи

Община Варна е предприела действия по четири сигнала за незаконно строителство в различни части на града, като по част от случаите вече са започнали процедури за премахване на незаконни постройки. Това става ясно от доклад на отдел „Строителен контрол", представен на кмета Благомир Коцев.

Един от случаите е свързан с имот в Морската градина, в района до Делфинариума. След няколко проверки първоначално е било установено, че извършените ремонтни дейности не променят параметрите на сградите. При последваща инспекция обаче служителите на общината са констатирали, че една от постройките, която по кадастър е едноетажна, вече е надстроена и е станала двуетажна, съобщават от пресцентъра на администрацията.

Проверката е показала, че за надстрояването няма издадено разрешение за строеж. Затова през юни е започната процедура за премахване на незаконната надстройка. В момента се извършва уведомяване на собствениците, след което административното производство ще продължи.

Работа се води и по два имота в местността Прибой. При първоначалната проверка инспекторите не са успели да влязат в тях заради високи метални огради.

След намесата на район „Аспарухово" вече е осигурен достъп и е извършен оглед на място. Предстои да бъде уточнен броят, видът и параметрите на изградените обекти, след което ще бъде преценено дали има незаконно строителство.

Проверка продължава и по сигнал за строеж в местността Св. Никола. В хода ѝ е установено, че за имота е издадено удостоверение за търпимост за жилищна сграда с разгъната застроена площ от 279 квадратни метра. Въпреки това общинските служители са разпоредили спиране на строителните дейности и са забранили достъпа до обекта. След като строежът бъде окончателно преустановен, ще започне процедура за премахването му. За предприетите действия вече е уведомена и Службата по геодезия, картография и кадастър.

Отделно се работи и по случая с двуетажната сграда в района на рибарско селище "Траката". По казуса е извършена съвместна проверка с Регионалната дирекция за национален строителен контрол, а събраните материали са изпратени в Районната прокуратура във Варна. Общината ще продължи работа по случая съобразно указанията на държавното обвинение.

Междувременно вече са влезли в сила три заповеди за премахване на незаконно поставени преместваеми обекти в същия имот. След като собствениците не са ги премахнали доброволно, общината подготвя принудителното им отстраняване чрез фирма, с която има сключен договор.

Паралелно с тези производства продължава и работата по един от най-коментираните случаи през последните месеци – незаконните постройки в местността Баба Алино.

От общината посочват, че всяка преписка се разглежда поотделно и за всеки обект се събират необходимите доказателства, преди да бъдат издадени заповеди за премахване. Според администрацията процесът изисква време, тъй като документите трябва да бъдат изготвени така, че да издържат при евентуално съдебно обжалване.

От местната власт подчертават, че целта е всички предприети действия да бъдат законосъобразни и да не позволят заповедите за премахване да бъдат отменени впоследствие от съда.