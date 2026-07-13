Хванаха турчин със 7,2 кг златни накити на "Капитан Андреево"

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Хванаха турчин със 7,2 кг. златни накити на граничния пункт "Капитан Андреево". Окръжна прокуратура - Хасково привлече като обвиняем 53-годишен мъж за контрабанда на злато за търговски цели в големи размери без знанието и разрешението на митническите органи.

Според прокуратурата на 10 юли 2026 г. обвиняемият е пренесъл от Турция у нас с автобус с чужда регистрация близо 7,2 кг. златни накити на обща стойност 75 337 евро.

По данни на Агенция „Митници" автобусът е селектиран за щателна проверка на ГКПП „Капитан Андреево", при която митническите служители открили специално изграден тайник във въздуховод на двигателя. От него били извадени шест пакета със златните накити.

Експертиза е установила, че иззетите 398 накита – пръстени, гривни и синджири, са изработени от 14-каратово злато, проба 585. Количеството е изчислено на стойност 75 337 евро. Установено е, че накитите са собственост на стюарда на автобуса, съобщава БТА.

През юни тази година Окръжната прокуратура в Хасково повдигна обвинение и на румънска гражданка за опит да пренесе нелегално през ГКПП „Капитан Андреево" над 5 килограма златни накити. Спрямо нея беше взета мярка за неотклонение „гаранция" в размер на 7000 евро, а разследването по случая продължава.