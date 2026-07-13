Сашо Кадиев се похвали с глоба, шофирал и снимал с телефон (Обзор)

Санкцията е 51 евро, взеха му и 8 точки

51 евро глоба и 8 точки от талона е наказанието за актьора Александър Кадиев, който публикува във фейсбук забавно видео как двамата с дъщеря си са в кабриолета, докато вали в неделя.

Проблемът е, че за заснемането на видеото Кадиев не ползва регистратор. Той разчита на селфи стик, което е забранено.

“С Кати сме на ей това положение. Вали дъжд, буря, а ние сме в кабриото и ни дреме на жилетките", казва актьорът в клипа, качен във фейсбук профила му. На него той вози 11-годишната си дъщеря Катерина. Детето, което е кръстено на Катето Евро - майката на Кадиев, е на предната седалка и видимо се забавлява.

Момиченцето и актьорът викат няколко пъти. После той си припява с радиото. “Тате”, вика няколко пъти детето, но е заглушено от пеенето на баща си. “Буря ли е, а”, пита той Катерина и получава положителен отговор. “Вир-вода сме. Мале, целата кола е у вода", приключва клипът.

Клипът е гледан 648 хиляди пъти и има над 10 хиляди реакции. В коментарите мнозиха се радват с актьора, но други го критикуват, че трябва да вози дъщеря си не на предната седалка, а в специално столче. Глобата за подобно нарушение е 51 евро, вземат се и 12 точки. Дъщерята на Кадиев обаче явно е висока поне 150 см, каквото е изискването за возене без столче.

Затова актьорът е глобен за ползване на мобилен телефон, докато шофира. От СДВР са видели качения в неделя клип и още в понеделник привикали Кадиев. Глобили го с 51 евро и му взели 8 точки.

“Получих си глобата. Заслужено. Ползвах телефон зад волана и си поемам отговорността. Само ми се иска същата решителност да виждахме и към онези, които 40 години крадат държавата, милиардите ни и бъдещето ни. Към хората, заради които пътищата ни приличат на смъртоносен капан, мантинелите убиват, здравеопазването потъва в корупция и злоупотреби за стотици милиони, както и за всички останали проблеми, с които живеем всеки ден, а институциите твърде често гледат в друга посока. Законът трябва да важи за всички. И за гражданина с телефона. И за човека, който е откраднал цяла държава", написа във фейсбук Кадиев.

На него скоро ще му се наложи пак да си припомни правилата за возене на деца. С неговата съпруга Ивелина Чоева очакват първото си дете. Семейството обяви радостната вест на тематична дата - 1 юни, когато е празникът на детето. Катерина е дъщеря на Кадиев от връзката му с Таня Тончева. Двамата се разделиха приятелски, а в социалните мрежи Тончева често демонстрира добро отношение към Ивелина.

