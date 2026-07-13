Жената от катастрофата с 3 жертви на "Тракия" край Ямбол се подобрява

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Жената, тежко ранена при катастрофата на магистрала "Тракия" край Ямбол, при която загинаха трима души, се подобрява. Тя беше транспортирана с въздушна линейка с опасност за живота в пловдивската университетска болница "Св. Георги"

При тежкия инцидент загинаха две деца-футболисти от школата на "Славия" и един от родителите им.

При постъпването си е била в критично състояние и с непосредствена опасност за живота.

В продължение на дни екипът на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение полага денонощни усилия за овладяване на състоянието ѝ и спасяването на живота ѝ, съобщават от болницата, цитира Би Ти Ви.

Пострадалата жена е контактна и адекватна, с продължаващо лечение в различни клиники на болницата.