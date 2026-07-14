75 дни след свлачището до Пампорово още го заобикалят и се боят сняг да не дойде преди укрепването

А социалните мрежи предлагат решения - сред най-коментираните е за мост над проблемния участък

Близо два месеца и половина след активизиране на огромното свлачище по пътя Смолян – Пампорово съдбата на един от най-важните участъци в Родопите остава неясна. Въпреки множеството огледи, експертни оценки и уверения от институции към момента няма избран технически вариант за възстановяване, няма срок за започване на строителните дейности и няма яснота каква ще бъде цената на ремонта.

Според АПИ продължават геотехническите проучвания,

които трябва да установят в детайли състоянието на свлачищния масив. Именно техните резултати ще определят кой от обсъжданите инженерни варианти е най-подходящ за трайно укрепване на терена.

Докато институциите чакат резултатите от геоложките проучвания, социалните мрежи отдавна предлагат решения. Появиха се десетки схеми, компютърни визуализации и идейни проекти. Сред най-коментираните е концепцията на местен архитект за мостово съоръжение над свлачището. Други предлагат изместване на трасето или използване на съществуващ общински път.

Според част от коментарите подобен проблем в Япония или Китай би бил решен значително по-бързо и се публикуват клипове за работа при подобни бедствия. Преобладават обаче мненията, че властта се оправдава с това, че свлачището уж е активно, с цел да протака. Два месеца и половина властта няма поставен срок за отстраняването на свлачището. СНИМКА: ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

Проблемът започна в първите дни на май. При 4-ия километър на пътя Смолян - Пампорово се появиха първите признаци на пропадане. Първоначално деформацията изглеждаше ограничена – около 40 сантиметра. Няколко дни по-късно след обилните валежи процесът се ускори драматично. Земните маси започнаха да се свличат, асфалтовата настилка се напука и пропадна, а близо 300-метров участък стана неизползваем. Впоследствие движението бе напълно преустановено заради реалната опасност от нови срутвания.

Още в първите седмици след активизиране на свлачището започнаха експертни обсъждания как трасето може да бъде възстановено. Разглеждат се 3 инженерни решения.

Сред тях е изграждането на мостово съоръжение, което да преминава над активния свлачищен участък и да избегне нестабилните земни маси. Обмислят се още варианти за сериозно укрепване на ската чрез подпорни конструкции и пилотни системи, както и възможност за промяна на трасето.

Кой ще бъде избран, ще стане ясно след края на геоложките проучвания,

тъй като инженерите трябва да разполагат с пълна информация за дълбочината и активността на свлачището.

В края на май района посети и министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Тогава той заяви, че изграждането на мост над свлачището е един от най-реалистичните варианти за трайно решение.

"Началото на моста ще започне от здравата част на пътя в посока Смолян към Пампорово и ще продължи до устойчива земя на стария път към курорта. Мостът ще мине над свлачището. Цената не коментирам - няма значение. Като казвам няма значение, не означава, че ще платим повече, отколкото ще струва. Ще платим толкова, колкото струва. Част от геотехническите проучвания приключиха преди месец, а още няма оценка. СНИМКА: ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

А това, че и да има по-евтино техническо решение, няма да се възползваме от него, за да страда регионът в продължение на години. Ако тръгнем да укрепваме свлачището, да възстановяваме пътя, ще отнеме години", заяви министърът.

След затваряне на пътя беше организирано обходно движение, а областният управител Георги Пепеланов забрани преминаването на тежкотоварни автомобили по временния маршрут, за да не се създават допълнителни рискове. Макар Пампорово да остава достъпен през проходите Рожен и Превала, ежедневието на хората в региона се промени чувствително.

Десетки жители на Смолян пътуват всеки ден до Пампорово,

където работят в хотели, ресторанти и туристически обекти. Затвореният път удължава времето за придвижване, увеличава разходите за гориво и натоварва допълнително останалата пътна мрежа.

През летните месеци ситуацията се усложнява повече заради активния туристически сезон. Обходният маршрут поема както местния трафик, така и автомобилите на туристите. Изграденият през юни временен обходен път облекчи донякъде движението, но капацитетът му е ограничен. Трасето е тясно и не позволява нормално разминаване на по-голям брой автомобили особено в пиковите часове. Шофьорите, които минават по маршрута,

описват ситуацията със смесица от примирение и напрежение

Изтъкват, че свлачища пречат и на южния, и на северния излаз на Смолян - единствения областен град в България без железопътен транспорт, където придвижването е само с автомобили.

Най-сериозно засегнати остават жителите на Смолян и околните населени места. Без готов проект и проведени обществени процедури реалното строителство няма как да започне. А всеки изминал ден скъсява времето до началото на зимния сезон.

През последните години туристите от Гърция се увеличиха значително. Сега стотици гръцки скиори или ще се откажат от Пампорово и Чепеларе. Това тревожи най-силно местните и бизнеса. Пампорово и Чепеларе разчитат в голяма степен на зимния туризъм, а добрата транспортна връзка със Смолян е важна както за туристите, така и за стотиците, които пътуват до работните си места.

Обходният път над свлачището не решава проблема,

казват в Смолян и сочат за пример свлачището на изхода от Смолян в посока Мадан, Кърджали, Златоград и Неделино.

То вече навърши 8 г. При активизирането му през март 2018 г. се свлякоха огромни скални маси и земни пластове. Процесът не е ограничен до асфалта, а обхваща голяма площ извън сервитута на пътя. След бедствието беше изграден обход за близо 2 млн. лв., но той се използва само няколко месеца. Впоследствие движението е прехвърлено в едната лента на основния път и до днес се регулира със светофар.

Обходът остава със статут на временен път и не може да изпълнява функциите на постоянна връзка. За този период страната е била управлявана от 11 редовни и служебни правителства. Всяко едно от тях е обещавало, че ще ремонтира свлачището, но не го е направило.

Според разчетите през 2019 г. проучването, проектът и строителните работи за обекта възлизаха на около 6 млн. лв. с ДДС. Министър Шишков обяви, че ще бори 8-годишния проблем с полутунел в района на свлеклите се камъни и пръст.

Процедурата по одобряване на подробния устройствен план била на финала, което ще позволи скоро да започнат дейности.