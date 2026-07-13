Шишков: Нямаме магистрали, инфраструктурата е най-големият проблем

"Нямаме необходимите магистрали, инфраструктурата е най-големият проблем в България".

Това заяви регионалният министър Иван Шишков по повод поредните катастрофи с жертви на магистрала "Тракия" и проблема с мантинелите.

„Основният проблем в България е липсата на инфраструктура. Качеството на инфраструктурата безспорно не е добро, но именно липсата на инфраструктура е най-големият проблем. Когато имаме толкова интензивно движение на тежкотоварни автомобили, а България е кръстопът, през който преминават изключително много международни транспортни коридори, държавата няма готовност да поеме този трафик. Нямаме необходимите магистрали. Целият трафик, включително и товарният, няма особено много възможности откъде да премине и се насочва към малкото изградени магистрали. Те, разбира се, се амортизират много по-бързо и това води до сегашната ситуация.", каза Шишков пред БНТ.

„Това са магистрали, които са строени доста отдавна. Те са ремонтирани и асфалтовата настилка е добра и на двата участъка. В петък бях на място. За съжаление, това са старите мантинели – тези, които са сложени по времето, когато е проектирана магистралата. През 2024 г. е приета нова наредба за мантинелите. В нея има повече изисквания спрямо здравината, която трябва да постигнат при удар. Новата наредба е одобрена през 2024 г., но не могат всички мантинели да бъдат подменени наведнъж. В наредбата е предвиден и даден срок от 10 години за изпълнение."

За твърдението на Иван Демерджиев, че фирмите, поставящи мантинели, са близки до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов Шишков коментира:

Иван Шишков, регионален министър: „Министърът, който трябва да оповести това, е министърът на вътрешните работи. Знаете ли колко много сигнали съм подал в прокуратурата във връзка с всички нередности по пътищата? Първите „ядки", които открихме, бяха за магистрала „Тракия". Тогава установихме, че между 12 и 17% от асфалта липсват. Това беше проверка, от която започна серия от последващи проверки. Нередностите в пътното строителство са много по-големи. Проблемите в пътния сектор са огромни."

Шишков потвърди, че държавата няма да подпише договор за 1 млрд лева за нови мантинели. Обществената поръчка бе официално прекратена от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) в края на юни 2026 г.. Това се случи след публично изявление на премиера Румен Радев, който определи разхода като „абсурден".

„Няма да подпишем този договор за 1 млрд. лева. Там, където обаче има търгове и конкурси, проведени преди нас, където има напреднали процедури още преди нашия кабинет, има два варианта – или трябва да се съдим и държавата да загуби пари, без да ремонтираме пътищата, или държавата да контролира съответния проект. Ще работим по принуда. Първо, защото не са се появили други кандидати. Второ, защото ние не сме провели нито един конкурс.", каза Шишков.