Дарина Алексиева, пусната след гонка с полицаи, може и да плати поршето, което не е нейно (Обзор)

По искане на прокуратурата униформените ще бъдат разпитвани още веднъж, тъй като не било ясно дали наистина 24-годишната с 1,89 промила алкохол е отказала да спре преди катастрофата

Защо прокуратурата не иска постоянен арест за Дарина Алексиева, дъщеря на бизнесмена и бивш политик Орлин Алексиев?

Като при всяка катастрофа от това се вълнуваха потребители на социалните мрежи и експерти по пътна безопасност. В нощта срещу неделя 24-годишната жена бяга от полицията с мощно порше, катастрофира в мантинелата, а проверка показва, че е пияна.

В понеделник прокуратурата съобщи, че Дарина Алексиева е пусната срещу гаранция от 5000 евро. Неподчинението на полицейско разпореждане се оказва ключово в историята с 24-годишната Алексиева. Тя карала поршето си по околовръстното в София в нощта срещу неделя. Полицаи опитали да я спрат. Шофьорката продължила, а униформените я последвали. Преди да я настигнат, сама се ударила в мантинелата със спортната си кола. Разминала се с леки травми, а пробата ѝ с дрегер отчела 2,31 промила алкохол в кръвта. Тестът за наркотици бил отрицателен. Кръвната проба за алкохол пък показала 1,89 промила, съобщиха от Софийската районна прокуратура. От материалите, приложени по делото от обвинението, се разбира, че липсва информация дали Алексиева е отказала да спре при полицейската проверка преди катастрофата. Затова полицаите, които са я гонили, ще бъдат разпитани отново. Ако са ѝ писали само акт, тогава по делото отказът да спре е утежняващо вината обстоятелство. Глобата за подобно нарушение е 100 евро, а книжката се взема за 3 месеца.

Ако бъде подведена под наказателна отговорност за неподчинение на полицейско разпореждане, то глобата е до 1000 евро, а при по-тежки случаи - и затвор. До 2500 евро рискува да заплати по обвинението, че е карала пияна.

Тя не е собственик на поршето, затова ще трябва да плати равностойността му в евро, ако я признаят за виновна.

Докато чака решение по делото, Алексиева ще е на свобода с гаранция от 5000 евро. Тя има 10 дни да ги плати. Причината прокуратурата да не иска арест за младата дама е чистото ѝ досие.

24-годишната жена не живее с баща си Орлин Алексиев, който бе три мандата шеф на бюджетната комисия в Столичния общински съвет. След инцидента се оказа неточна информацията откъм МВР, че след телефонен разговор със своя родител тя била отказала да подпише документите по случая.

