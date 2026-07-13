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Двама се биха на паркинг в Карлово, отнесоха глоби по 150 евро

Ваня Драганова

[email protected]

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Районният съд в Карлово

Единият извадил от колата си гаечен ключ

Двама мъже ще трябва да платят глоби от по 150 евро, след като се псуваха вулгарно и биха на паркинг пред магазин за плодове и зеленчуци в Карлово. Скандалът избухнал около 17,50 часа на 9 юли т. г. Единият взел от колата си телескопичен гаечен ключ за развиване на джанти и се заканил да удари другия, който не му останал длъжен и го шамаросал в лицето. Последвала размяна на удари, прекратена от идването на полицията.

Изправени пред Районния съд в Карлово, и двама мъже изразили съжаление за поведението. Санкционирани са по Указа за борба  с дребното хулиганство. 

Районният съд в Карлово

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