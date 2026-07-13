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Дете пострада във Варна при дрифт на 20-годишен шо...

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Дете пострада във Варна при дрифт на 20-годишен шофьор

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Снимка: МВР

Дете е пострадало при инцидент във Варна след дрифт на шофьор на 20 години, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град, цитирани от БТА.

Водачът е извършвал дрифт при движението си от бул. „Цар Освободител", след което се е включил в ул. „Вяра" и е загубил контрола над колата. Управляваният от него автомобил се е ударил в бордюр и се е преобърнал, като при произшествието са ударени и два други автомобила.

При инцидента е пострадало дете, пътувало в един от ударените автомобили. То е с порезни наранявания от счупено стъкло, без опасност за живота.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. На младежа са съставени актове за допуснатото пътнотранспортно произшествие. Свидетелството му за управление на автомобил е отнето за срок от една година.

Снимка: МВР

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