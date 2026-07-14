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Граждански арест на шофьор с 3,16 промила

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Гражданският арест на пияния шофьор в Бургас. Кадър: Нова тв

Граждански арест на шофьор с 3,16 промила алкохол е бил осъществен в петък около 18 часа в Бургас на едно от оживените кръстовища. Това разказа пред Нова тв Димитър Иванов, мъжът, спрял и задържал пияния водач. 

Той говорил по телефона, прескачил бордюр и се блъснал в христатите. Димитър Иванов, който шофирал трета кола след пияния шофьор, отишъл при него и му взел ключовете.Направило му впечатление обаче безразличието на другите шофьори, които само подсвирквали.

"Тогава му взех ключовете, обадих се на тел. 112 и чаках 15 минути, въпреки че КАТ са на 1 минута", каза Димитър Иванов. 

"Никой не ме отрази, пияният шофьор ми каза, че има смърт в семейството и за това е употребил алкохол. Съпругата му също пристигна, започна да го защитава и каза, че не е пил алкохол, а употребява хапчета", описа ситуацията мъжът.

Почти по същото време на АМ "Тракия" става тежката катастрофа, при която тир мина през мантинелата и се заби в кола в насрещното. При катастрофата един човек загина, а други двама бяха ранени. Вчера съдът остави шофьора на камиона в ареста. Той твърди, че спукал гума.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Гражданският арест на пияния шофьор в Бургас. Кадър: Нова тв
Димитър Иванов, който е задържал пияния шофьор. Кадър: Нова тв
Гражданският арест на пияния шофьор в Бургас. Кадър: Нова тв
Димитър Иванов, който е задържал пияния шофьор. Кадър: Нова тв
Гражданският арест на пияния шофьор в Бургас. Кадър: Нова тв
Димитър Иванов, който е задържал пияния шофьор. Кадър: Нова тв

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