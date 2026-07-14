Лиляна Младенова от Сметната палата: Не можем да се самосезираме по медийни публикации

В Закона за Сметната палата не е предвидена възможността да се самосезираме по медийни публикации. В съда искат да видят сигнала. Нямаше такава възможност за самосезиране и по Закона за противодействие на корупцията от 2023 г. Това каза по Нова тв Лиляна Младенова, която е шефка на дирекция "Конфликт на интереси" в Сметната палата.

Вчера от Сметната палата сигнализираха Комисиятаа за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) за проверка на четирима, сред които бившата шефка на НДК Андрияна Татарова и директор на гимназията в Добрич.

"В правомощията на Сметната палата понастоящем е проверката на т.нар. декларации за имущество и интереси. В тях е предвидено публичните личности да декларират и разходите, когато не са с техни средства или на институцията, в която работят. В тази хипотеза са включени и пътуванията", обясни Младенова.

И добави, че се правят проверки и понастоящем. "Колегите от дирекция "Публичен регистър" в момента проверяват задължителните декларации, които се подават до 15 май", каза още Младенова.

"Това, което за нас изглежда, че е кокошка в един среден или малък град, изглежда много голямо", добави тя в отговр на коментар, че за кокошка няма прошка, а за милион няма закон.

"Директорът на гимназията в Добрич е обявил конкурс, но това е много срещана ситуация да се даде кратък срок за кандидатстване, когато искаш да назначиш някой свой близък", обясни още Лиляна Младенова.