Димитър Илиев: Летните месеци са най-смъртоносни по българските пътища

Много шофьори не разбират значението на скоростта, а това са физични закони, които не може да избегнем

Челният удар е изключително тежък за човешкия организъм и трябва да се избягва на всяка цена

Зависими сме от телефоните, но по време на шофиране това може да бъде трагично

Летните месеци са най-смъртоносните по българските пътища като погледнем статистиката.

Това каза пред БНТ рали шампионът и бивш министър на спорта Димитър Илиев.

Той обясни, че хората се отпускаме и скоростта се вдига, когато денят е по-дълъг и атмосферните условия по пътищата са добри.

"Това води до инциденти с много тежки последици. Зимата стават повече катастрофи, но предимно с материални щети", поясни Илиев.

Осемкратният рали шампион разясни, че пътната безопасност е система от няколко различни фактора.

"Основните са човешкият фактор, пътната настилка и състоянието на автомобилите. Всички ние знам върху какви пътища караме и се налага, защото няма други. Въпрос на личен избор е да избираш как да караш автомобила, да разбираш как да го владееш и да контролираш емоциите си. Едно от големите качества, които трябва да притежаваме като водачи, е да можем да преценяваме и владеем тези неща", каза той.

Според Димитър Илиев много шофьори не разбират значението на скоростта, а това са физични закони, които няма как да излъжем и трябва да се съобразяваме с тях.

По думите му шофьорите не разбират добре и маневрата изпреварване.

"При тази маневра трябва да се опитаме да предвидим толкова много неща. Това не са цифри да ги насмятаме, а субективни фактори, които могат да се променят. Изпреварването е най-опасната маневра. По извънградските пътища загиват най-много хора в България и доста често това е при изпреварване", каза Илиев.

Той припомни, че ограничението на скоростта извън града е 90 км/ч и това не ни се струва висока скорост, но при един удар в дърво с тази скорост, той ще е фатален.

"Масово пътниците отзад не слагат колан отзад. Коланите са едно изобретение, спасило страшно много човешки животи. Не можем да си позволим да не го прилагаме. При една катастрофа дори шофьорът да е с колан, ако пътникът отзад е без, той ще удари шофьора в гърба", разясни Илиев.

Бившият министър на спорта каза, че скандинавските държави са първенец по най-малко загинали на пътя, защото целенасочено изграждат средата така, че дори да се стигне до инцидент, хората да не загиват.

"Това са нации, които са свикнали да се съобразяват с правилата. При нас се получава обратното - караме като изоглавени и като ни светнат с фарове, намаляваме веднага. Излиза, че ни е повече страх да не ни глобят, отколкото да не застрашим човешки живот", обясни той.

"Като състезател съм имал възможност да се удрям по всякакъв различен начин. Никога няма да забравя челните удари, те са изключително тежки за човешкия организъм. Трябва да се избягват на всяка цена. Решението е да търсим пролука, през която можем да се промушим. Когато ситуацията е неизбежна, да изберем по-лекия начин да катастрофираме. Ако трябва да избирам дали да се ударя челно или да скоча в канавката, аз ще скоча в канавката без да се поколебая изобщо", каза Илиев.

По думите му проблемът с телефоните зад волана е много сериозен.

"Нашият мозък е така устроен, че да се самозаблуждаваме постоянно. Масово си мислим "абе те телефоните са забранени, ама аз съм по-специален". Няма абсолютно никакво значение какви умения притежаваме като шофьори, ако не гледаме в пътя. Трябва да си признаем, че хората сме зависими от телефоните. Това нещо по време на шофиране обаче може да бъде трагично. Няма как да се сложи полицай до всеки шофьор да го контролира", каза Илиев.

"Някак си все едно ние самите в България не искаме да си оправим живота. Аз искрено вярвам, че ние като една вече напълно интегрирана европейска държава ще може да постигнем тези мечти в най-скоро време", завърши той.