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Стоян Мавродиев ще бъде конвоиран днес от Сърбия

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Стоян Мавродиев

Очаква се днес у нас да бъде конвоиран от Сърбия бившият шеф на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев, съобщи Нова тв.  Белград разреши екстрадицията му миналата седмица. Повдигнато обвинение на Мавродиев е за отпускане на необезпечен кредит на фирма на Румен Гайтански-Вълка. Делото е за длъжностно присвояване на 150 млн. лева от ББР.

Бившият шеф на банката изчезна през 2024 г. Преди седмици беше задържан на летишето в Белград, след като кацна от Дубай. 

След като бъде конвоиран, Мавродиев ще бъде отведен в следствения арест на бул. "Г.М. Димитров". След това прокуратурата трябва да му предяви обвиненията и внесе в СГС искане за определяне на мярка за неотклонение. 

Стоян Мавродиев

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