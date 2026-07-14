Експерт: Софтуерно се манипулира минаването на технически преглед за коли и камиони

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софтуерно се манипулира минаването на технически преглед за коли и ТИР-ове.

Това каза в ефира на bTV Ангел Попов, експерт в Европейския център за транспортни политики. Самият той обяви, че има доказателства за това и ще ги предостави, стига някоя от институции да го потърси.

"Стигнахме дотук (бел. ред. - визира многото катастрофи и жертви в последните седмици на пътя) заради няколко години безхаберие от страна на контролните органи. По пътищата въртят много счупени автомобили - и леки, и товарни.

Шофьорите не спазват работното си време. Казва, че се е спукана гума, но накрая се оказва, че не е това. Законите в България не се спазват. Затова трябва промяна", обясни Попов.

Бившият шеф на КАТ-София Тенчо Тенев пък категорични заяви, че държавата трябва да действа и да въведе ред по пътищата.

"След 2 тежки катастрофи чак се активизираха проверките. До момента нямаше контрол над товарни транспорт. Шофьорите карат вечер, много над работно си време. Няма обаче кой да ги спре и да им провери тахографите. Не може ТИР да кара в лява лява и да изпреварва. Защо на магистрала се приема наредба мантинелите да издържат само леките автомобили - до 1,5 тон", каза Тенев.

Бившият шеф на КАТ-София обясни и как се пестят пари, като не се купуват нови гуми.

"Когато се износи гумата се влиза в сервиз, гумите се нарязват му грайфера и така. После гърми и .... Никой не следи за почивките на шофьорите и такива неща".

Той добави, че министърът на МВР трябва да отстрани хората, които са отговорни за катастрофите. По думите му се заели кои са те.

"Не само шофьорите са виновни. Нямаме пътища, няма мантинели".