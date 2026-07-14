Съпругата на Цветан Василев осъди прокуратурата за бавно правосъдие

Антоанета Василева ще получи 12 000 лв. обезщетение с лихвите и 2540 евро разноски, реши Върховният съд

Антоанета Василева, съпруга на бившия собственик на фалиралата КТБ Цветан Василев, е осъдила прокуратурата за бавно правосъдие, пише "Сега".

Решението е на Върховния касационен съд, който се е произнесъл като последна инстанция по делото на Василева, заведено по Закона за отговорността на държавата. Първите две инстанции отхвърлят претенцията на Василева, но върховният съд отменя решенията им.

На 9 октомври 2014 г. срещу съпрузите Василеви е образувано разследване за това, че в периода 2012 г. - 20.06.2014 г. са прали пари в особено големи размери. Производството е поверено на Националната следствена служба, но разследването и до момента е висящо.

През 2023 г. Василева подава молба до съда за ускоряване на досъдебното производство и магистратите определят 3-месечен срок за предявяване на материалите по досъдебното производство и за внасяне на обвинителен акт в съда. Прокуратурата не изпълнява това, въпреки че към юни 2023 г. делото е събрано в над 90 тома. Така делото е висящо и днес, а разследването е излязло извън всякакви срокове по НПК.

В пледоариите пред върховния съд по делото за обезщетение прокуратурата не твърди нищо за по-нататъшното развитие на делото, нито за разследването на престъпленията, от които са парите, които според обвинението са изпрани. "Остава неясно какво остава да бъде извършено по досъдебното производство, нито дали има план и график за това, нито дали някой извършва координация и контрол за това. Създава се впечатление за разбирането на прокуратурата, че досъдебното производство срещу Василева е толкова сложно, че разумният срок за приключването му все още не може да бъде определен - че той е в необозримото бъдеще", пишат върховните съдии Владимир Йорданов, Димитър Димитров и Хрипсиме Мъгърдичян. Те допълват, че периодът от 2014 г. досега е значителен, както за Василева, предвид нейната възраст, професионална квалификация, и упражняваната от нея преди наказателното производство професия, така и за всеки друг човек, независимо на каква възраст и с каква професия е.

Съдиите отбелязват, че прокуратурата не е доказала нито фактическата и правна сложност на делото, нито какво точно е извършено по него, нито какво остава да бъде извършено и в какъв срок.

В крайна сметка на Василева са присъдени 12 000 лв. обезщетение (искът е за 35 хил. лв.). Прокуратурата е осъдена да заплати и 2541 евро разноски за всички инстанции. Решението на ВКС е окончателно.