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Елена Поптодорова: Има страх как ще се възприемат решенията на България от "Кремъл"

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Елена Поптодорова КАДЪР: bTV

До момента има пълна дискретност от политиците на България да се вземат решения в НАТО. Не се разбра в кой компонент ще участва нашата страна на този европейски алианс в Анкара на НАТО.

Това каза по bTV бившият посланик на България в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова.

"Изненада съм, че ни има в протоколната част, но в същностната отсъстваме. Повече са въпросите, отколкото отговорите. Ние сме в изчаквателна позиция.  Уви обаче, няма кой да ни чака", каза още Поптодорова и добави, че са се разпределяли 1,5 млрд. за муниции, където ние сме силни. Но никой не е взел отношение.

Според нея има страх как ще се възприемат решенията на България от "Кремъл".

"Може би не искаме да раздразним "Кремъл". До 2022 г. можеше да се изиграе в две полета, но след войната срещу Украйна това е невъзможно. В някакъв момент конфликтът ще бъде преустановен. И тогава ние няма да сме полезни за другите, а вече "Кремъл" ни обяви, че вражеска държава.

"България няма никакво отношение към патриарх Кирил", добави още Поптодорова.

 

Елена Поптодорова КАДЪР: bTV

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