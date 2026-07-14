32-ма ректори се събраха извънредно: искат един Съвет, един председател

В понеделник 23-ма ректори се събраха извънредно, след като на предишното заседание на Съвета на ректорите напуснаха заседанието в знак на протест срещу председателя Миглена Темелкова. След това 32-ма ръководители на висши учебни заведение подписаха декларация с искане за преучредяване, тъй като не съответства на закона. Така половината университети в България вече настояват за промяна. Координатор на техните действия ще е ректорът на УНСС.

Вижте пълния текст на подписката за възобновяване на дейността на Съвета на ректорите в съответствие с член 23 от Закона за висшето образование:

Ние, долуподписаните ректори, заявяваме позицията си, че Съветът на ректорите следва да съществува и функционира само и единствено по смисъла на чл. 23 от Закона за висшето образование, а именно – като орган за изразяване на общите интереси на висшите училища пред държавните органи, който дава становища и предложения по проблеми, свързани с висшето образование и науката и изразява мнение по проекта на държавен бюджет в частта му за висшето образование и науката.

Недвусмислено заявяваме, че Съветът на ректорите е достатъчно да се представлява от избран от него председател, без наличието на други управителни и помощни органи, без регистрация в ЗЮЛНЦ и без събиране на членски внос, като единствено приеме правила за избор на председател, за определяне на мандата му и за организиране на административното обслужване на дейността.

За тази цел свикваме извънредно събиране на ректорите на 13 юли от 13,00 ч в Националната спортна академия.

1. Софийски университет „Свети Климент Охридски

2. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

3. Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий"

4. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"

5. Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров"

6. Югозападен университет „Неофит Рилски"

7. Университет по архитектура, строителство и геодезия

8. Технически университет – София

9. Технически университет – Варна

10. Технически университет – Габрово

11. Университет за национално и световно стопанство

12. Икономически университет – Варна

13. Химикотехнологичен и металургичен университет

14. Медицински университет – София

15. Медицински университет – Пловдив

16. Медицински университет – Плевен

17. Русенски университет „Ангел Кънчев"

18. Тракийски университет – Стара Загора

19. Аграрен университет – Пловдив

20. Университет по застраховане и финанси

21. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър"

22. Университет по хранителни технологии

23. Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров" – Варна

24. Национална спортна академия „Васил Левски"

25. Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов

26. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов

27. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев"

28. Театрален Колеж „Любен Гройс"

29. Академия на МВР

30. Международно висше бизнес училище

31. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

32. Академия по национална и информационна сигурност

Напрежението сред ректорите излезе на бял свят на 11 юни 2026 г. на Общо събрание на сдружението на Съвета на ректорите. Още в началото на заседанието 15 ректори и зам.-ректори от държавните висши училища напуснаха общото събрание в знак на несъгласие с ръководството в лицето на председателя проф. Миглена Темелкова.

Според тях има несъответствие на Сдружението „Съвет на ректорите на висшите училища в Република България" с чл. 23 от Закона за висше образование (ЗВО) и точно заради това ректорите настояват за дебат. В този член ясно се дефинира съществуването на Съвет на ректорите, който има само и единствено съвещателни функции пред държавните органи, дава становища, мнения и предложения по проблеми, свързани с висшето образование и науката, включително и с финансирането им и се представлява от избран от него председател.

В контраст, Сдружението „Съвет на ректорите на висшите училища в Република България" от 2008 г. се съобразява с разпоредбите на ЗЮЛНС, има наименование (дублиращо Съвет на ректорите на висшите училища в Република България по ЗВО), седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и единен идентификационен код. То има председател, устав, ръководи се от управителен съвет, има право да се възползва от членски внос и да притежава имущество, както и редица други правомощия, нерегламентирани и в разрез със ЗВО.