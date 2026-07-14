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Шофьор заспа на волана и се блъсна в дървета край Добрич

Дияна Райнова

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Линейка СНИМКА: Архив

Шофьор заспа на волана и се блъсна в крайпътни дървета край Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 13 юли, около 14:44 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие на околовръстен път на град Добрич. На място е установено, че 54-годишен мъж, водач на лек автомобил „Форд", поради заспиване губи контрол, напуска пътното платно и се блъска в крайпътни дървета.

Водачът и возещата се в автомобила жена на 74 години са с порезни рани и натъртвания, прегледани са и освободени за домашно лечение.

Линейка СНИМКА: Архив

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