Дете е с мозъчно сътресение, след като шофьор с 10 месеца стаж зад волана го блъсна в Бургас

7-годишно момиче е с мозъчно сътресение след пътен инцидент в бургаския жилищен комплекс „Славейков“, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало в понеделник около 18:59 часа в района пред вход 5 на блок 56. По първоначални данни лек автомобил „Нисан Джук“ с бургаска регистрация, управляван от 18-годишен шофьор с 10-месечен стаж зад волана, е блъснал с предната лява част на автомобила внезапно излязло на пътното платно 7-годишно момиче от айтоското село Съдиево, което е тичало.

Детето е получило мозъчно сътресение. То е прегледано в болница „Сърце и мозък“, след което е освободено за домашно лечение. Няма опасност за живота му.

По случая е образувана преписка, а обстоятелствата около инцидента се изясняват, предаде БГНЕС.