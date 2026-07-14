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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23219786 www.24chasa.bg

Дете е с мозъчно сътресение, след като шофьор с 10 месеца стаж зад волана го блъсна в Бургас

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Линейка СНИМКА: Архив

7-годишно момиче е с мозъчно сътресение след пътен инцидент в бургаския жилищен комплекс „Славейков“, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало в понеделник около 18:59 часа в района пред вход 5 на блок 56. По първоначални данни лек автомобил „Нисан Джук“ с бургаска регистрация, управляван от 18-годишен шофьор с 10-месечен стаж зад волана, е блъснал с предната лява част на автомобила внезапно излязло на пътното платно 7-годишно момиче от айтоското село Съдиево, което е тичало.

Детето е получило мозъчно сътресение. То е прегледано в болница „Сърце и мозък“, след което е освободено за домашно лечение. Няма опасност за живота му.

По случая е образувана преписка, а обстоятелствата около инцидента се изясняват, предаде БГНЕС

Линейка СНИМКА: Архив

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