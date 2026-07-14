Румен Радев: Мястото ни не е в коалицията на желаещите за Украйна

Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаещите, но не мисля, че мястото на България е там, каза още Радев

През следващите няколко месеца ще бъде изготвен проектът на държавния бюджет за 2027 г., добави премиерът

Това е процедура, която е налагана на много държави в ЕС. Не приемам критики, помощ и акъл от партии, които докараха страната до тази катастрофа и докараха страната до свръхдефицит. Това заяви премиерът Румен Радев по повод предложението на Европейската комисия да започне процедура за свръхдефицит срещу България. Направи го от Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон присъства на традиционния военен парад по случай националния празник на Франция.

Радев добави, че подобна процедура вече е прилагана спрямо редица държави членки на Европейския съюз.

„Как да го преразгледаме, като дефицитът е завещан от другите управления? Той е много, много висок. Направили сме всичко възможно, за да го свалим до приемлива норма", заяви Радев.

На въпрос дали би подкрепил преразглеждане на бюджетния дефицит между първо и второ четене, премиерът отговори, че това не е възможно, тъй като сегашният дефицит е наследен от предишните управления.

Премиерът обяви, че през следващите няколко месеца ще бъде изготвен проектът на държавния бюджет за 2027 г., който според него ще бъде ключов за финансовата стабилност на страната.

„Този бюджет ще бъде един силен аргумент, за да не се налагат такива санкции на България", заяви Радев.

"Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаещите, но не мисля, че мястото на България е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние вярваме, че решението на този конфликт не е в удължаването му с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край не ескалацията", каза още той.

„За първи път България се заявява открито за своя национален интерес и за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това", каза премиерът за решението патриарх Кирил и руският бизнесмен Вагит Алекперов да бъдат извадени от последния пакет европейски санкции срещу Русия.

По думите му Европейският съюз е силен само когато силни са и неговите държави членки.

„Те могат да бъдат силни само когато отстояват своя интерес, а това поведение се уважава от всички партньори", каза премиерът.