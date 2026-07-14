Три нови държавни регистъра са достъпни за електронни проверки

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и министерството на правосъдието разшириха възможностите за електронен обмен на данни между държавните администрации. Към информационната система RegiX вече са присъединени три нови регистъра – Регистърът на вещите лица, Регистърът на синдиците и Регистърът на лицата с юридическа правоспособност.

Интеграцията е част от усилията за намаляване на административната тежест и за автоматизиране на обмена на информация между институциите, посочват от министерство на иновациите. Благодарение на RegiX администрациите ще могат да извършват служебни проверки, без да изискват от гражданите и бизнеса удостоверения или други документи за данни, които вече се съдържат в държавните регистри.

Регистърът на вещите лица включва информация за лицата, вписани в списъците на вещите лица към съдилищата. Чрез него компетентните органи могат бързо да проверяват статуса и правото на дадено лице да извършва съдебни експертизи. Това ще улесни работата на съдилищата, прокуратурата, разследващите органи и други администрации, които използват експертни заключения.

Регистърът на синдиците предоставя актуална информация за лицата, вписани като синдици и участващи в производства по несъстоятелност. Данните ще подпомагат съдилищата, държавните институции и други органи, ангажирани с тези производства, като им осигуряват бърза проверка на статута и правомощията на синдиците.

Регистърът на лицата с юридическа правоспособност съдържа информация за лицата, придобили юридическа правоспособност след успешно положен държавен изпит. Чрез него ще се улесни служебната проверка на правоспособността при кандидатстване за длъжности или упражняване на професии, за които тя е законово изискване. Регистърът ще подпомага работата на съдилищата, прокуратурата, нотариалните камари, адвокатските колегии, държавните администрации и други компетентни органи.

С присъединяването на трите нови регистъра към RegiX се разширява обхватът на данните, които могат да бъдат проверявани по електронен път. Според двете министерства това ще създаде условия за по-бързи, по-ефективни и изцяло цифрови административни процеси.