Пешеходка пострада тежко в Свищов, пресичала неправилно и възрастен шофьор я блъснал

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Пешеходка е в тежко състояние, след пътен инцидент. Произшествието е станало днес около 10,00 ч. в Свищов. По първоначална информация лек автомобил, управляван от възрастен мъж е блъснал пресичащата на необозначено за целта място възрастна жена. В резултат на това е пострадала пешеходката.

Тя е откарана в свищовската болница с травма на главата. Водачът е изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

По случая е започнато досъдебно производство, съобщиха от ОДМВР- Велико Търново.