2 г. след като шофьор на 17 г. уби братя в такси край Стражица, дело не тръгна

Две години след тежката катастрофа край Стражица, в която 17-годишен уби с колата на баща си двама братя на 66 и 68 г., делото не тръгна в Окръжния съд във Велико Търново. Вече навършилият пълнолетие Алишан Трънков се отказа от адвоката си и обяви, че е упълномощил нов, който обаче бил в болнични. За да не нарушават правото на защита на подсъдимия, магистратите отложиха разпоредителното заседание за 7 октомври. Ситуацията предизвика недоволство от страна на близките на жертвите Огнян и Стилиян Георгиеви, които очакваха да бъдат конституирани като частни обвинители. Те заподозряха пореден опит за измъкване от правосъдие за младежа от златаришкото село.

"Очакваме справедлива присъда и да бъде осъден на максималното", каза синът на Стилиян Георгиев, Антон.

5 години се оказва максимумът, който може да получи обвиненият за причиняване на тежката катастрофа, защото е бил непълнолетен .

В нощта на 8 юли 2024 г. ученикът в Златаришката гимназия по механизация на селското стопанство взел тайно колата на баща си и потеглил от дома им в село Родина към еленските села, за да се види с гадже. На връщане решил да излезе и да пробва мощното "Ауди" А6 по главния път Велико Търново - Варна. Според обвинителния акт неправоспособният шофьор се движел с превишена скорост от 133,6 км/ч и изгубил контрол над колата. В участък с три ленти без причина навлязъл в насрещното платно и се блъснал челно в "Дачия Логан". В тежкия удар на място загинали шофьорът на таксиметровия автомобил Огнян Георгиев и брат му Стилиян Георгиев. В нощта на инцидента Огнян не работел. Отивали за риба на яз. "Ястребино" с брат му.

В инцидента Алишан също пострада, а предишният му адвокат Благой Златанов и близките му опитваха да прехвърлят вината за инцидента на загиналия водач. Поставяха постоянни искания и твърдяха, че разследването е опорочено.

"Със сигурност не съм надвишавал нормите от 90 км/ч. Съжалявам, че съм карал без книжка, но не съм убиец. Карах си в моята пътна лента, а таксито изведнъж връхлетя върху мен. Искам правосъдие!" - твърдеше пред "24 часа" неправоспособният шофьор.

По делото са направени две независими тройни автотехнически експертизи. Вещите лица са единодушни, че аудито е навлязло в насрещните ленти и е причинило катастрофата.