Шишков: Другата седмица ще покажа всички договори за инфраструктура до момента (Видео)

През следващата седмица ще представя публично всички договори за инфраструктурни проекти, подписани до момента. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков на среща с кметовете на Видин, Лом, Оряхово, Мизия и Вълчедръм. По думите му инициативата е част от усилията за възстановяване на силно амортизираната пътна инфраструктура в Северозападна България.

„Ще ви поканя и ще ви представя всички договори за инфраструктурни обекти – фирма по фирма. Искам да е ясно кой, кога, какво и как е подписвал. Ние нямаме любими фирми, но имаме любима държава", добави той.

Според Шишков страната трябва да се справи с натрупаните проблеми в инфраструктурния сектор по законен и плавен начин, без да се стига до блокиране на проекти и загуба на средства. „Другото означава да взривим държавата и катастрофата с инфраструктурата да стане още по-голяма", заключи регионалният министър.

„Започваме поредната инициатива за възстановяване на разпадналата се инфраструктура в България. Наследството, което заварихме, са пътища в окаяно състояние и обществени поръчки, проведени преди нас", заяви Шишков на брифинг след срещата.

„Попитахме кметовете готови ли са и искат ли да направим тези ремонти. Разбира се, ремонтните дейности ще създадат временни затруднения, но след тях инфраструктурата ще бъде значително по-добра", добави министърът.

По думите му ремонтите ще се изпълняват по всички законови изисквания - с изготвени проекти, разрешения за строеж и строителен надзор. Шишков подчерта, че подходът се различава от практиките в миналото и е насочен към гарантиране на качествено изпълнение.

Той отбеляза, че проектите ще бъдат реализирани с европейско финансиране и предупреди, че евентуално прекратяване на вече проведените обществени поръчки би довело до сериозни рискове за държавата. „Не можем да си позволим да прекратяваме тези обществени поръчки, да влизаме в съдебни спорове години наред и да загубим европейско финансиране. Това би означавало да върнем държавата в хаос и да блокираме развитието на инфраструктурата", каза Шишков.

„Единственото, което ще направим, е изключителен контрол върху всички следващи обществени поръчки. Искаме по-голяма конкуренция, повече участници и по-добри условия за избор", подчерта той.

„Нарекох пътя до Видин път на позора, но истината е, че целият регион е бил управляван по позорен начин. Това е почти граничещо с геноцид отношение към Северозапада", заяви министърът и добави, че оттук нататък Северозападът няма да бъде забравен.

Кметът на Видин д-р Цветан Ценков приветства инициативата на регионалното министерство за регулярни срещи с местната власт в Северозападна България и определи като ключов приоритет подобряването на транспортната свързаност на региона. Според него трасето Видин - Ботевград, което често е наричано „пътят на позора", е от стратегическо значение не само за Северозапада, но и за връзката на България с останалата част на Европа.

"Местните власти очакват държавата да ускори строителството и ремонтите по основните пътни артерии, като общините са готови да окажат пълно съдействие за всички административни и строителни процедури", каза Ценков. Той добави, че лошото състояние на инфраструктурата от години е сред основните причини за икономическото изоставане на региона и посочи, че по натовареното направление ежедневно преминават хиляди тежкотоварни автомобили.

Кметът на Оряхово Росен Добрев също акцентира върху тежкото състояние на пътната инфраструктура в района. Той отбеляза, че през последните години общината е успяла да обнови собствената си пътна мрежа, но държавните пътища остават в изключително лошо състояние.

"Подобряването на инфраструктурата е решаващо за задържането на населението в дунавските общини и за развитието на региона", каза Добрев.

Той подкрепи намерението на Министерството на регионалното развитие да придвижи проектите напред и подчерта, че по-важно от това коя фирма изпълнява даден обект е ремонтите да бъдат извършени качествено и под строг контрол.

Кметът на Оряхово настоя Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) да упражнява ежедневен надзор върху строителните дейности.

"Именно контролът е гаранцията, че публичните средства ще бъдат използвани ефективно и че изпълнените ремонти ще отговарят на необходимите стандарти" заяви той. .

Иван Шишков обясни, че част от проектите ще бъдат реализирани по инженеринг, което означава, че след възлагането на договорите ще започне и доработването на проектната документация. При други обекти вече има изготвени проекти, които ще бъдат актуализирани, тъй като дълго време не е имало развитие по тях.