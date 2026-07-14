Множество почернени се сбогува със светлината на Мартин Велев, станал Мярка за чоВечност

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Огромен черен облак се настани в центъра на София, макар небето да беше ясно, а слънцето да печеше неумолимо. Огромен - като сърцето на Мартин Велев, когото множество дойде да изпрати в последния му земен път. И черен - като сърцата на всички, докосвали се до неговото приживе. Столичният храм "Света Софшя" се оказа тесен да побере опечалените.

Семейството и множеството приятели изпратиха Мартин Велев - "мъж от други времена", който подкрепяше спорта, и единствено дете на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

"Сбогом, Буб. Обичам те. Завинаги", беше написано на венеца до входа на храма, който директно хваща за гърлото и предизвиква порой от сълзи...

Мартин Велев очакваше второто дете ог любимата си жена...

"Мартин Велев - Мярка за чоВечност", пишеше на венеца от "24 часа" - последно сбогом, описващо точно Мартин в сърцата на всички, които го познават.

Сред първите изказали съболезнования на опечаленото семейство на храма беше президентът на България Илияна Йотова.

3 часа опечалени се сбогуваха с Мартин Велев.

А преди всички да започнат да изказват съболезнования на семейството и жената, чиято скръб е несъизмерима с ничия друга - майката Весела Лечева, най-близките приятели на Мартин разплакаха всички.

Един от най-верните другари на Велев - Росен Ненчев, солист в Националната опера, ученик на Хосе Карерас, както и шампион по плажен тенис, застана пред всички и каза стихотворение, което посвети на Мартин от името на неговите най-близки приятели Тото, Кольо, Кирчо и Росен:

Един за всички и всички за един,

мускетар непоколебим,

един от нас, един от вас,

приятелят, обединяващ всички нас.

Ще помогне и на теб, ще помогне

и на мен, ще помогне и на

всеки, защото той е джентълмен.

Това бе нашият МАРТИН,

приятел най-любим.

И без да питаш, на него може

да разчиташ,

дипломатичен и вежлив

и с тяло на Сизиф

крепи, подпира той света,

със скромността вървеше за ръка.

Приятел беше ли му ти,

проблемите си забрави,

за всичко ще помогне -

и за това, и за онова, и никога

не ще остави те в беда,

мъж за пример и мъж

от други времена,

мъж със чест и доброта!

Бяхме пет, като мускетарите

и Д'Артанян,

и падела играехме насам-натам,

и във закачки и игри основата му

сложи ти,

за поколения напред и отново

беше най-отпред...

И сега пак първи си...

във вечността

не ще забравим твойта

безкрайна доброта...

Един за всички и всички за един,

да нададеме боен вик за нашия

другар велик и брат любим,

за нашия МАРТИН...

***

Мартин Велев почина след нелеп инцидент с джет на 10 юли пред плаж Зографу в Ситония, Халкидики.

По данни на гръцката брегова охрана Мартин е управлявал джет, когато при неизяснени засега обстоятелства е загубил контрол. Според очевидец - лекар, който е бил на съседен плаж, висока вълна е изненадала младия мъж и той е ударил главата си в джета, след което е паднал в морето. Мястото на инцидента е било с 12-метрова дълбочина.

На помощ незабавно са се притекли друг водач на джет и двама водолази, които 20 минути по-късно са извадили пострадалия от морето. На място е пристигнал екип на гръцката спешна помощ (EKAB), който е предприел реанимационни действия, след което Мартин е транспортиран до здравния център в Агиос Николаос. Въпреки усилията на лекарите животът му не е бил спасен.

Печално съвпадение е, че преди 19 години на 11 юли беше извършен атентат срещу Манол Велев, чийто единствен син е Мартин. Момчето тогава бе само на 17.

Бащата остана 15 години в будна кома, а съпругата му Весела Лечева положи неимоверни усилия със специалисти да му помогне. Бизнесменът издъхна в съня си през март 2022 г.

19 години по-късно животът изправи Весела Лечева пред още по-жестоко изпитание - да се сбогува и изпрати своя 36-годишен син.

Смъртта на Мартин Велев шокира българската общественост. Както цялото си семейство той бе дълбоко свързан със спорта. От баща си Манол Мартин наследи любовта към ЦСКА.

36-годишният мъж странеше от светската популярност. Завършил е икономика в Женева (след първоначално обучение в УНСС).

Една от компаниите, които управляваше с вуйчо си Даниел, брат на майка му, бе спонсор на футболния турнир за купата на България.

Той спонсорира и филма за Георги Аспарухов-Гунди на продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов. "С дълбока тъга се сбогуваме с нашия приятел Мартин Велев. На него в огромна степен дължим реализацията на "Гунди - Легенда за любовта", човек, който ни подкрепи с цялото си сърце, въпреки че беше верен привърженик на ЦСКА. Искрени съболезнования на неговото семейство и близки. Светъл път!", написаха във фейсбук Иван Христов и Андрей Арнаудов.

Отделно Мартин е помагал финансово за много състезания в различни спортове. Самият той бе един от най-добрите млади тенисисти на България.

В последните години бе запален и по падела, който е разновидност на тениса.

"Винаги позитивен, винаги готов да помогне - на всеки и за всичко. На познати и непознати. С уникално умение да изслушва хората, да чува грижите им. Независимо от собствените си ангажименти. Не познавам човек с такова голямо търпение и още по-голямо сърце. Толкова широко скроен. Много над нещата. А за нас - наистина обединител. Заразяващ с усмивка и доброта. Винаги се сещам за него. Знам, че е много натоварен с работните ангажименти, но за приятелите си той винаги е насреща. И сега... Тръгвах да летя. Той знае отлично, че имам страх от полети. Звъннах му от летището. Просто да чуя гласа му. Дори това ми дава спокойствие. Пита ме какво става, казах, че ще излитам и просто искам да го чуя. Сякаш видях как се усмихва: "Да, знам, че те е страх. Нищо. Ти се прибираш в неделя, аз се прибирам в неделя, ще се видим да изиграем една табличка..." Върнах се, но... Тук вече не е същото... Него го няма... Няма го най-добрия човек, когото познавам", разказа пред "24 часа" с огромна болка друг от "мускетарите" - Янош Брогли.

Мартин има 3-годишна дъщеря Ваяна. В момента съпругата му е бременна в осмия месец с второто им дете. Именно заради предстоящото раждане на второто му дете Мартин Велев и съпругата му планирали да се приберат в София тази неделя.

"24 часа" изказва своите най-искрени съболезнования за огромната загуба на Весела Лечева, семейството и близките на Мартин Велев.