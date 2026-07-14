Пиян велосипедист се блъсна в дърво в Асеновград, в болница е (Обновена)

Друга жена на колело без светлини е била блъсната от "Мерцедес" на бул. "България"

Две пътни произшествия с пострадали велосипедисти възникнали през последното денонощие в Асеновград, съобщиха от МВР.

В първите минути на днешния ден дежурен патрул на районното управление бил насочен към ул. "Крайречна" в "Долни Воден", където велосипедист се блъснал в дърво. 53-годишният мъж е оставен под лекарско наблюдение с контузии по главата и тялото. Пробата му с дрегер отчела, че той управлявал превозното средство под въздействие на солидно количество изпити вискоградусни напитки – над 2,4 промила.

Около 22,15 часа снощи служителите на реда предприели проверка на сигнал, че на бул. "България" лек автомобил "Мерцедес" ударил 33-годишна жена, преминала на пешеходна пътека с управляваното колело без светлини и светлоотразителни елементи. След оказана медицинска помощ пострадалата е освободена за домашно лечение. Тя и шофьорката на колата, на 44 години, са тествани за употреба на алкохол и наркотици, стойностите са отрицателни. В първите минути на днешния ден дежурен патрул на районното управление бил насочен към ул. „Крайречна", където велосипедист се блъснал в дърво. 53-годишният мъж е оставен под лекарско наблюдение с контузии по главата и тялото. Пробата му с дрегер отчела, че той управлявал превозното средство под въздействие на солидно количество изпити вискоградусни напитки – над 2,4 промила. И двете катастрофи са отработени по административен ред.