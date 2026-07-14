35 г. конституция – уроците на историята и как спряха царя и Луканов за президент

Парламентът отбеляза 35 години от приемането на Конституцията на България, законът, който поставя основите на демократичната държава, утвърждава принципите на правовия ред, разделението на властите и гарантира основните права и свободи на гражданите. Годишнината бе почетена с дискусия на кръгла маса по повода. По време на дискусията бяха припомнени

Кръглата маса бе открита от шефката на парламента Михаела Доцова, а гости бяха както настоящи депутати, така и народни представители от Седмото Велико народно събрание.

Именно ВНС приема текстовете на настоящия основен закон на страната. Събранието е свикано след оставката на Тодор Живков на 10 ноември 1989 г. и след постигнатите споразумения на Националната кръгла маса (кръгла маса за политически консултации, проведена в България от 3 януари до 14 май 1990, по подобие на други страни от вече бившия Източен блок при падането на комунистическите режими в Източна Европа).

Изборите за Великото народно събрание са първите свободни и демократични избори в страната, проведени след 1931 г. Гласуват 6 976 620 или 90,79% от всички имащи право на глас. БСП получава 47,1% от гласовете, СДС – 36,2%, ДПС – 5,75%, БЗНС – 4%, Отечествен съюз – 0,5%.

Времето, когато ВНС започва работа е смутно - започват студентски стачки и граждански вълнения. В центъра на София е построен „Град на истината". Натискът спрямо БСП е силен и води до оставка на Петър Младенов на 6 юли. На 1 август за председател (президент) на Републиката е избран Желю Желев, а за зам.-председател (зам.-президент) – Атанас Семерджиев. Това обаче не намалява политическото напрежение, което достига кулминацията си на 26 август с пожара на Партийния дом (днес сградата на парламента – б.р) в София.

Икономическите трудности принуждават БСП да търси коалиция със СДС при упражняване на изпълнителната власт, но СДС отказва участие в коалиционно правителство и през септември е образувано второ правителство на Андрей Луканов. По това време икономическата криза става явна, магазините са опразнени, липсват хранителни стоки от първа необходимост, има криза за бензин ( т.нар. Луканова зима). Поради протестите Луканов е принуден да подаде оставка и на 30 ноември ВНС я гласува. Следващото правителство е експертно. Начело е Димитър Попов.

Именно за тези събития припомниха и гостите на кръглата маса, която се проведе днес в НС.

„Ако правим паралели, те ни показват до какви критични стойности е стигнало обществото ни през последните години. 90% от гласоподавателите гласуваха за Велико Народно събрание. Това показва, че тогава българските граждани бяха ангажирани и знаеха, че политиката е начин да моделират как искат да бъде управлявана държавата. В политиката няма по ценен капитал от доверието, и това е голямото изпитание, пред което са изправени всички, занимаващи се с тази дейност.

Освен професионалната подготовка е много важно тези, които се занимават с политика да имат характер. Ако той липсва, нямайте очаквания, че експертизата в дадена област е достатъчна, за да постигнете резултати. Конституцията трябва в значителна степен да отразява това, което е. Тя предписва, но сама по себе си нищо не гарантира, защото това, което тя съдържа трябва да бъде прилагано от институциите. Те трябва да й дават живот – нещо, което през последните години липсва", коментира съдията от Конституционния съд Янаки Стоилов, който е бил депутат от БСП във ВНС.

„Всички млади хора смятат, че от тях започва историята. Те не могат да си представят какво е да живееш в комунизма – да не можеш да пишеш каквото искаш, да ходиш, където искаш. Те не могат да си представят, че тези неща са извоювани едно по едно. Имаше един период преди самото Велико народно събрание, когато се случиха разбирателствата. Тогава беше създадена „Екогласност", първата НПО у нас. Трябваше да се промени самият характер на конституцията", разказа д-р Петър Берон. И напомни, че цялата първа част на основния закон е базирана на декларацията за правата на човека. Той бе категоричен, че в момента няма нужда от нова конституция.

„Между август и декември 1990 г. бяха взети най-важните решения за сегашното ни външнополитическо положение – да се борим за членство в НАТО, ЕС и да направим военен съюз със САЩ. Тогава основахме и Атлантическия клуб. Всичко това беше завършено при ВНС, тогава ратифицирахме и последния от тези договир – членството в НС", припомни Соломон Паси. Според него в основния закон има нужда от промени, с които да се адаптира към новите реалности и членството ни в НАТО И ЕС.

„Нито едно решение от ВНС не беше прието с еднолично мнозинство, търсеше се диалогът, дискусията и аргументът. Много пъти аргументите на другата страна се чуваха и възприемаха. Единият проблемен пункт тогава, беше приемането на това, че България е социална държава. Рефлексът от комунизма беше голям и социална беше приемана като социалистическа", каза шефът на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов, също заседавал във Великото народно събрание.

Той даде пример с текстовете за избор на президент, като разказа, че всички те са били приети с идеята конкретна личност да не може да заеме този пост. Така например е било прието президентът да трябва да бъде роден в България, за да не може Андрей Луканов да се пробва за поста, а правилото бъдещият държавен глава задължително да е живял поне 5 г. в България, преди да бъде избран, е било записано заради „страха на БСП от завръщането на Симеон II".

„Трябва да се чуе едно малко по-различни мнение, защото 87 народни представители отказаха да подпишат конституцията. Те също са имали своето основание за това. Трябва да се отдаде заслуженото на участващите на кръглата маса, които подтиснаха свои крайни разбирания. Тя даде старт на разграждането на т.нар. тоталитарна система. Тогава изказах възгледа, че нова конституция трябва да се приема след вписването на т.нар. смяна на системата в живковската конституция. Социалистическата партия възспря едно по-радикални демократични реформи", разказа Александър Йорданов.

„До 2020 г. конституцията не беше безспорно приета от всички граждани. Тогава бяха видени неща, които дотогава не бяха . Тя отвори възможността за много позитивни явления, но не успя да предотврати други. Разделението на властите трябва да се чете по друг начин, един от въпросите е отношението между парламента и правителството. Конституцията изигра най-важната роля – да има демократичен преход и да се даде възможност за установяване на пазарна икономика. Дебатът за мен е как днес трябва да прочетем разделението на властите в нов, модерен, рационалзиран парламентаризъм. Не може само този, който има финансови възможности, да получи правосъдие", коментира бившата шефка на НС Наталия Киселова, която е и преподавател по конституционно право в Софийския университет.

„Тогава обстановката беше много различна, в този триъгълник (на властта – б.р.) всяка вечер имаше демонстрации и ние работихме в такава среда. В НС обстановката не беше по-различна от тази навън – в сравненеи със сегашните парламенти сякаш по-вярно усещахме какво трябва да се направи. Вярно, яростно спорихме, но след това достигахме до консенсус и общ език. Струва ми се, че не сме социална държава, защото ако погледнем здравеопазването, социалните услуги, образованието – колко много неща има да се случат там. Никой не е смятал, че здравеопазването ще бъде платено и това, че нещо е направено, съвсем не означава, че е изпълнена повелята на конституционалистите тогава. Така и не можахме да постигнем съгласие за структурата и ролята на съдебната власт, затова и сега най-много се говори за промени в тази сфера", разказа и Мариела Митева – най-младата депутатка в 7-то ВНС.