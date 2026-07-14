Откриха 53-годишна мъртва в дома й в Карлово, арестуваха мъжа й за убийство

Между двамата избухнал скандал след употреба на алкохол и той я пребил, посочват от прокуратурата

53-годишна жена е била намерена мъртва в дома й в Карлово, а мъжът, с когото съжителствала, е арестуван като заподозрян за убийството й, съобщиха от полицията.

В неделя по обяд служителите на реда в Града на Левски получили сигнал за откритата починала жена. Към мястото били изпратени екипи от Районното управление, Спешна помощ и пловдивския отдел "Криминална полиция".

При първоначалния оглед в присъствие и на съдебен лекар по тялото на жената са констатирани следи от насилие и партньорът й е бил задържан. От Окръжната прокуратура съобщиха, че той е 52-годишен и е обвинен в умишлено убийство в условията на домашно насилие.

Установено е, че двамата живеели от няколко месеца на семейни начала в къща в Карлово. На 12 юли били в дома си и между тях възникнал скандал. Той й нанесъл побой, в резултат на който тя е починала. Според първоначалните данни инцидентът е станал след употреба на алкохол.

По досъдебното производство е назначена съдебномедицинска експертиза, която да установи точните причини за смъртта. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Утре от държавното обвинение ще внесат искане в съда за вземане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".