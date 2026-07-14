Започна ремонтът на ул. „Родопи“, която е първата от десетте улици в Шумен, определени за неотложна намеса.

„След входно-изходните артерии на Шумен, които реновираме, сме насочили усилия и ресурси към подобряване на инфраструктурната среда в кварталите“, посочи кметът на община Шумен проф. Христо Христов. Той изрази благодарност към гражданите за търпението и разбирането, които проявяват във връзка със строително-ремонтните дейности в града, затрудняващи движението.

Кметът отбеляза, че една от най-компрометираните пътни настилки се намира в района на кв. „Тракия“ и затова са предвидени ремонтни дейности за още няколко улици там. Ще продължим и работата в другите квартали, като целта ни е да подобрим вътрешната улична мрежа, обясни проф. Христо Христов.

„Уличното строителство, което започва в нашия град, е във връзка с целева субсидия за капиталови разходи, която Община Шумен получава ежегодно. Част от тази субсидия е в размер на 865 хил. евро“, посочи заместник-кметът по бюджет и финанси Десислава Петрова. Тя обясни, че средствата са насочени чрез Решение № 810 на Общинския съвет от 25 юни 2026 г. за текущ ремонт на десет улици.

Общата площ, която предстои да бъде ремонтирана, е 23 хил. квадратни метра и ще засегне около 2 000 жители на Шумен, както и преминаващите по тези улици хора, което ще даде ефект за по-добра жизнена среда, каза още Десислава Петрова.

Обхватът на ремонта включва улиците „Люлебургас“, участък от „Никола Йонков Вапцаров“, „Тракия“, продължението на ул. „Дедеагач“ в зоната на бившия завод ЗИЕНО, „Родопи“, „Кольо Фичето“ и участък от „Одрин“, които са в квартал „Тракия“. В списъка са включени още и улиците „Сава Доброплодни“, „Райко Шуменски“ в участъка от ул. „Август Попов“ до ул. „Септемврийско въстание“ и „Асен Златаров“.

Кметът обясни, че улицата в района на бившия завод ЗИЕНО обхваща около 50 представители на бизнеса, като до момента тази инфраструктура не е ремонтирана от десетилетия. По думите му стана ясно, че се насочва значителен ресурс, за да може да се създаде необходимата за тях среда.

Предвидените строително-ремонтни дейности по посочените улици са фрезоване, полагане на пътна и непътна асфалтова смес, а на някои от улиците са заложени и локални ремонти на по-слабите места, които ще бъдат изкопани и ремонтирани с трошен камък преди полагането на асфалта, обясни началникът на отдел „Инвестиции и благоустройство“ в Община Шумен Анатолий Николов. Той посочи, че ще бъдат подменени и нефункциониращи дъждоприемни решетки и шахти.

Инж. Адриан Бошнаков от фирмата изпълнител обясни, че дейностите ще се изпълняват с различен срок за всяка улица в зависимост от дължината и обхвата, като на места ще се извършват частични ремонти. Ще бъдат положени два пласта асфалт, а в някои участъци, където е необходимо, и три пласта, както и плътен асфалтобетон.