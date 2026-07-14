Денков: Позицията на Радев в Париж е нова крачка за изолация от европейските усилия за сигурност

Ако няма отговор на въпросите кога започват мирните дипломатически усилия, за които цяла Европа настоява и какво направи "Прогресивна България", за да накара агресора Путин да седне на масата за преговори, днешната позиция на премиера Румен Радев в Париж е още една крачка към изолация на България от общите европейски усилия за сигурност. Това заявява в свой пост във фейсбук зам.-шефът на "Продължаваме промяната" Николай Денков. Позицията му идва след като по-рано днес премиерът Радев заяви в Париж, че мястото на България не е в коалицията на желаещите за Украйна.

"Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаещите, но не мисля, че мястото на България е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние вярваме, че решението на този конфликт не е в удължаването му с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край не ескалацията", каза премиерът.

Ето и целият пост на Денков:

Извън логичния въпрос даваме ли или не даваме военна подкрепа на Украйна, за което правителството през ден си сменя позицията на 180 градуса, е важно да се изясни:

Кога започват мирните дипломатически усилия, за които цяла Европа настоява и какво направи Прогресивна България, за да накара агресора Путин да седне на масата на преговорите?

Ако няма отговор на тези въпроси, днешната позиция на Радев за срещата в Париж е още една крачка към изолиране на България от общите европейски усилия за сигурност. Срещу националния ни интерес.

А щетите за родната отбранителна индустрия ще се усетят най-силно от заетите в българските военни заводи, които могат да се окажат без работа. Мисли ли правителството за тях?