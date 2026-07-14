До края на август ще бъдат предложени мерки за повишаване на пътната безопасност. Това стана ясно по време на среща по инициатива на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев в Националното тол управление за повишаване на ефективността на държавния контрол и подобряване на пътната безопасност, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

В срещата участваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заместник-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова, заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева, както и представители на Агенция „Пътна инфраструктура", Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата".

В съобщението се посочва, че основната цел е изграждането на единна система за обмен на информация в реално време, която да използва максимално съществуващите технологични възможности. Очакванията са чрез нея да се постигне по-ефективен контрол с превантивни действия, които да имат дисциплиниращ ефект върху водачите и да допринесат за намаляване на пътния травматизъм.

„Премиерът възложи да направим план за конкретни действия до края на август", заяви министър Георги Пеев, цитиран в съобщението. По думите му в кратки срокове трябва да бъде изготвен общ план с конкретни мерки, анализ на действащото законодателство, предложения за необходимите нормативни промени и разчет на финансовите средства за изпълнението им.

Министърът посочи, че България разполага с голям обем информация за движението по пътищата, но липсва достатъчна координация между институциите за използването ѝ. По думите му контролът върху движението в момента е разпокъсан между различни администрации.

По време на срещата са представени възможностите на Националното тол управление, което разполага с 272 контролни точки в страната, като 100 от тях са оборудвани с вградени кантари. Чрез системата се наблюдават близо 600 000 тежкотоварни превозни средства и се събира информация за трафика, натоварването на пътната инфраструктура и установените нарушения.

От министерството посочват, че в момента тол системата обменя с Министерството на вътрешните работи единствено информация за средната скорост. Предвижда се обаче данните да бъдат предоставяни в реално време и на останалите компетентни институции, сред които МВР, Агенция „Митници", Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" и Националната агенция за приходите.

Според информацията материалите от системата се съхраняват в продължение на една година и могат да бъдат предоставяни практически незабавно. „По-лошо от липсата на данни е да имаш много и да не знаеш какво да правиш с тях", заяви Георги Пеев. Той е отбеляза, че информацията от тол камерите може да достига до контролните органи в рамките на три секунди, което ще позволи по-бърза реакция и по-ефективен контрол.

По време на срещата е посочено още, че държавата губи около 40 млн. лева годишно заради некоректни превозвачи, които се движат със скрити регистрационни номера.

Сред обсъдените мерки са създаването на рисков профил за всяко тежкотоварно превозно средство въз основа на информацията, събирана от тол системата, използването на вече изготвен анализ за фактическото износване на пътната инфраструктура, както и инвестиции за разширяване на системата от контролни кантари.

Участниците в срещата са се обединили около становището, че усилията трябва да бъдат насочени към превенцията, като акцентът се измести от санкционирането към предотвратяването на нарушенията, се посочва още в съобщението.

Вчера представители на транспортния бранш разпространиха официална позиция, в която настояват за по-голяма институционална отговорност по отношение на пътната безопасност в България. Позицията беше разпространена след последните тежки пътнотранспортни произшествия с участието на тежкотоварни автомобили, припомня БТА.