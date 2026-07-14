Красимир Димитров от Столична община е новият шеф на спешния телефон 112

Със заповед на министъра на вътршните работи Иван Демерджиев, Красимир Димитров е назначен за директор на дирекция "Национална система 112". Тя администрира спешния тел. 112, на който се подават сигнали за спешна помощ, без значение дали е за медици, полиция или пожарна. Досега Димитров бе начело на дирекция "Аварийна помощ и превенция" в Столичната община.

Димитров е бил шеф и на Гражданска защита – София, както и държавен експерт в секретариата на Съвета по сигурност към Министерски съвет. Той има и опит в 112. Бил е начело на районния център в София от създаването му през 2007 до 2009 г

Димитров е носител на почетния знак на МВР „За доблест и заслуга" за принос към обществения ред.

Досегашната шефка Марина Велинова остава като заместник на Димитров.

Откакто пак е вътрешен министър, Демерджиев не е правил много рокади. Той върна като шеф на полицията в Габрово Илиян Иванов. Преди това за 3 месеца той бе начело на ОДМВР - Шумен. Там през март бе сменил Георги Гендов. Гендов пък бе върнат от Демерджиев начело на полицията в Шумен.

Николай Пелтеков стана шеф на СДВР, но след като Любомир Николов зае поста зам. главен секретар на МВР след оставката на Георги Кандев. МВР е без титулярен главен секретар.

Сменен бе и ректорът на Академията на МВР Иван Видолов. На негово място бе назначен Милорад Руменов. Бившият заместник-директор на полицията в Пловдив Венелин Костов пък стана шеф на дирекция "Вътрешна сигурност" в МВР. Той смени на поста Петър Петров.

Преди дни Демерджиев закри звеното за подпомагане към вътрешния министър. В него често се пращаха полицейски шефове, за да бъдат назначени нови на постовете им.