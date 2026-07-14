Гаджев: Радев бе с покана за Париж само заради членството ни в Коалицията на желаещите

Премиерът Румен Радев е получил покана за парада по случай Деня на Бастилията, който се проведе днес в Париж, само заради членството на страната ни в Коалицията на желаещите.

Това заяви в свой пост във фейсбук депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев. Поводът за позицията му е изказването на премиера Радев по-рано днес, че мястото на България не е в коалицията на желаещите за Украйна.

"Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаещите, но не мисля, че мястото на България е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние вярваме, че решението на този конфликт не е в удължаването му с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край не ескалацията", каза Радев.

"На 19 юни Макрон казва, че страните поканени на парада по случай Деня на Бастилията (14 юли) са всъщност страните от коалицията на желаещите, които ще имат среща на 13 юли. Т.е. Радев е получил покана за парада само защото България е (или поне беше) член на коалицията на желаещите. Радев не отива на срещата на коалицията на желаещите и казва, че България няма място там. Но пък отива на банкета даван за участниците в коалицията. След което да се снима на парада, където са поканени, само членовете на коалицията. Доста безобразно", категоричен е Христо Гаджев.

В поста си Гаджев прилага и цитат на френски от изказването на френския президент Еманюел Макрон:

"В тази връзка бих искал да ви напомня, че поканихме всички страни-членки на Коалицията на желаещите на среща на върха в Париж на 13 юли, независимо дали са членове на Европейския съюз или не, и след това да участват в парада на 14 юли, редом с украинските военни."

Ако няма отговор на въпросите кога започват мирните дипломатически усилия, за които цяла Европа настоява и какво направи "Прогресивна България", за да накара агресора Путин да седне на масата за преговори, днешната позиция на премиера Румен Радев в Париж е още една крачка към изолация на България от общите европейски усилия за сигурност, пък заяви зам.-шефът на "Продължаваме промяната" Николай Денков.