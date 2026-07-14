23 нови патрулки получи полицията в Пазарджик

23 чисто нови патрулни автомобила от днес са на разположение на състава от структурите на ОДМВР-Пазарджик. Ключовете за всеки от тях бяха връчени преди седмица на специална церемония в столицата от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Добре оборудваните автомобили „Шкода Кодиак" са предназначени за органите на реда, които осъществяват патрулно-постова дейност, обслужват територията на различни населени места и участват в засиления контрол над участниците в движението.

На тържеството днес в двора на ОДМВР-Пазарджик директорът старши комисар Сълко Литов благодари от името на областната дирекция на ръководството на вътрешното ведомство за предоставената нова техника и оборудване. Той подчерта, че от много години насам толкова нови автомобили не са попълвали автопарка на пазарджишката областна дирекция.

Старши комисар Литов апелира към служителите да използват патрулните коли с грижата на добър стопанин, да работят активно с тяхна помощ за осигуряването на по-добър обществен ред и за спокойствие на гражданите.

Същевременно той пожела на всички служители да се прибират с тях живи и здрави при семействата си. Молебен за здраве на всички присъстващи отслужиха архиерейският наместник отец Боян Кочев и свещеници от Пазарджишката духовна околия.

Новите патрулни автомобили ще подменят използваните досега полицейски возила, които са въведени в експлоатация в автопарка на ОДМВР-Пазарджик преди 20–25 години.