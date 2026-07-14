Инвеститор оспорва в съда забраната за отсичане на 19 дървета във варненския кв. „Чайка"

Административният съд във Варна образува дело по жалба на инвеститор срещу заповед на кмета на Варна, с която е отменено разрешението за премахване на 19 дървета в жилищен комплекс „Чайка".

Делото е образувано по жалба срещу заповед от 8 юли 2026 г., с която кметът на Варна Благомир Коцев отменя свое предходно решение от 24 април тази година. Именно с него е било разрешено отсичането на дърветата във връзка с изграждането на многофамилна жилищна сграда в квартал „Чайка".

В жалбата инвеститорът настоява съдът да отмени като незаконосъобразна заповедта на кмета, както и допуснатото предварително изпълнение, с което на практика е спряно действието на първоначалното разрешение.

От дружеството посочват, че проектът предвижда компенсаторно озеленяване. Според жалбата е одобрена програма, по силата на която инвеститорът се е задължил за своя сметка да засади 19 нови дървета, отговарящи на определени изисквания за височина и дебелина на стъблата.

Новите дървета трябва да бъдат засадени в съседен поземлен имот.

Предстои Административният съд – Варна да разгледа спора и да прецени дали заповедта на кмета за отмяна на разрешението за отсичане е издадена законосъобразно.

На 9 юли кметът Благомир Коцев издаде заповед за спиране на изсичането на дърветата и обяви с пост в социалните мрежи, че в края на месеца ще внасе в Общинския съвет искане за изменение на Подробния устройствен план на целия квартал, така че зелените площи в района да бъдат запазени.

"Ако Общинският съвет на Варна приеме предложението ми, веднага ще наложа мораториум върху строителството в кв. „Чайка" за 2 години, докато тече изменението в ПУП–а му", написа Коцев, след като се срещна с жителите на „Чайка".

Става дума за терен между блокове 34 и 36, който години наред е използван като зелена площ и детска площадка.

За съжаление, План за регулация и застрояване на „Чайка" е одобрен от Общинския съвет на Варна още през 2015 г. Именно с този план въпросният имот, който преди това е попадал в зона за парк, спорт и детска площадка, е посочен за частно застрояване.

В крайна сметка строителството е законно. Собственикът е извървял всички стъпки, определени от закона, което му позволява да осъществи инвестиционното си намерение. Единственият начин да спрем по-нататъшното застрояване на „Чайка" е с мораториум върху всякакво строителство в квартала, категоричен е Коцев.