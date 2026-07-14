Турски шофьор с положителна проба за наркотици самокатастрофира на АМ "Тракия"

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Турски шофьор самокатастрофира в района на АМ „Тракия". Пробата му за употреба на наркотици се оказа положителна. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Сигнал за инцидента в района на 94-ти километър от автомагистралата бил получен около 05.30ч. вчера.

По първоначално събраните данни от пристигналите на мястото екипи на пътна полиция 45-годишен шофьор на лек автомобил „Мерцедес" е загубил управление над возилото и самокатастрофирал.

За радост, чужденецът не е тежко пострадал. Той е тестван с технически средства, като пробата му за употреба на наркотици се оказала положителна. Спрямо него е образувано бързо производство.