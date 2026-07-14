ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай се превръща във водещия глобален високо...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23221753 www.24chasa.bg

За ден 17 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 4 - за наркотици

1260
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

15 587 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18 219 водачи и пътници, съобщиха от МВР. 

Съставени са 4610 фиша и 419 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 17 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – шестима от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, петима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират четирима, а седем са отказали тестване.

Патрулка. Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)